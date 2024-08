VADA ALLE OLIMPIADI / LA FILOSOFIA DI JULIO VELASCO

di Elena Vada ______ Questa è l’ Italia! Voglia di vincere nella testa, nel cuore, nelle gambe, nelle braccia. Voglia di ammantarsi di tricolore davanti al paese e cantare l’ inno di Mameli sul podio, tutti insieme.

NUOTO 10 km fondo: Ginevra Taddeucci (Fiamme Oro) 27enne di Firenze, ha vinto la medaglia di BRONZO nella gara di fondo disputata nella Senna. Si tratta della medaglia numero 28 per l’Italia. Medaglia inaspettata. Sesto posto per l’altra azzurra in gara Giulia Gabbrielleschi. “Una medaglia incredibile. Se penso che fino ad un mese fa non avevo nemmeno il pass per i Giochi…, sono felice” così dice Ginevra dopo la gara, ancora incredula del proprio risultato. Siamo straniti pure noi, ma… Felicissimi!!!

VELA – NACRA 17: Caterina Banti 37anni romana e il 32enne finanziere di Rovereto, come tre anni fa a Tokyo, conquistano l’ ORO. Due grandi velisti che basano il proprio successo sulla serietà e perseveranza nella preparazione. La complicità tra loro e l’ affiatamento con la barca, sono frutto di tanto, tanto lavoro e dedizione. Grazie!

CANOA – C3 500: settimi a metà gara, con una strepitosa rimonta, nei secondi 250 metri gli azzurri hanno conquistato la medaglia d’ ARGENTO al fotofinish.

Sono Gabriele Casadei 21anni di Ivrea e Carlo Tacchini 29anni di Verbania (Fiamme Oro). Due piemontesi di lago, su un podio che mancava da 64 anni. Grazie ragazzi!

…. e c’è ancora in gara l’azzurro Riccardo Pianosi nel kitesurf maschile. Forza Riky, prendi esempio e credici.

PALLAVOLO FEMMINILE:

Siiiii, SIAMO IN FINALE! Prima volta nelle Olimpiadi.

Ha vinto la determinazione di queste ragazze, mai dome. Partita dopo partita, punto dopo punto, hanno costruito il loro successo. Lorenzo Bernardi allenatore (grande ex della nazionale) è in lacrime, e il ct Julio Velasco ci dà una lezione: “Ci dobbiamo divertire. Godiamoci quello che abbiamo e non pensiamo a quello che manca. Pensare sempre a quello che manca, è una brutta filosofia”.

Ora ci batteremo per l’oro contro gli USA (domenica ore 13). Nessuno ci svegli da questo sogno meraviglioso…

RITMICA: con l’ impareggiabile bellezza, grazia, eleganza, espressione, fluidità, che la caratterizzano, Sofia Raffaeli è al primo posto, dopo le qualificazioni del concorso all-around individuale. Guardarla è un consapevole piacere. Nei quattro esercizi: cerchio, palla, clavette e nastro, è stata praticamente, perfetta. Anche Milena Baldassarri si è qualificata per la finale, grazie al nono posto ottenuto.

ATLETICA

4×100 MASCHILE:

La staffetta maschile campione in carica, si è qualificata per la finale in programma domani sera. Gli azzurri (Melluzzo, Jacobs, Desalu e Patta) hanno chiuso la loro batteria con il quinto tempo e sono stati ripescati per il secondo miglior tempo.

4×100 FEMMINILE: fuori. Settimo posto per le azzurre.

SALTO IN LUNGO FEMMINILE: Quarto posto per l’azzurra Larissa Iapichino che alla sua prima finale olimpionica della carriera, si ferma con la misura di 6,87. ORO agli USA.

GOLF: Fanali 47ª dopo il secondo giro.

Medagliere, dopo la tredicesima giornata di gare : Italia all’ ottavo posto in classifica con 30 medaglie: 10 Oro, 11 Argento, 9 Bronzo

