VADA ALLE OLIMPIADI / QUATTORDICESIMA GIORNATA DI GARE. L’ULTIMA DOMENICA 11

di Elena Vada

Quante medaglie di legno (quarti posti) abbiamo? Tante. Ho perso il conto. Ma se le sommassimo a quelle effettive, autentiche, guadagnate, saliremmo ai primi posti della classifica olimpica.

Stupido ragionamento, che faccio per consolarmi … ma non regge. Un certo rammarico, però, in alcune occasioni, è stato sentito.

NUOTO 10KM di fondo: Domenico Acerenza è quarto nelle acque della Senna. Oro all’ungherese Kristof. Gregorio Paltrinieri, crollato negli ultimi metri, è nono.«

Bellissimo campo di gara anche a livello di pubblico. Una delle più belle gare nelle acque libere mai fatte, lasciando le storie dei giorni passati. Ma non mi ritufferei nella Senna, ora speriamo di stare bene nei prossimi giorni sennò qualcuno dovrà assumersi le sue responsabilità» dichiara Acerenza. Nuotare nella m…. non deve essere stato piacevole.

TUFFI: Chiara Pellacani ha chiuso al quarto posto la finale dal trampolino 3 metri.

SURF KITE : Sfuma la medaglia per Riccardo Pianosi, che colleziona un terzo, un quarto e un secondo posto, dopo essere passato dalle semifinali e chiude ai piedi del podio. Quarto.

GINNASTICA RITMICA: le «Farfalle» azzurre si sono qualificate per la finale dell’all- around delle Olimpiadi di Parigi con il secondo punteggio. Martina Centofanti, Agnese Duranti, Alessia Maurelli, Daniela Mogurean e Laura Paris hanno totalizzato 69.350 punti.

Sofia Raffaeli (Fiamme Oro) 20anni di Chiaravalle provincia di Ancona, ha vinto il BRONZO nel concorso generale della ginnastica ritmica. Ottavo posto per Milena Baldassarri. L’azzurra, che aveva dominato le qualificazioni, commette due fatali errori. Questa è pur sempre la prima nostra medaglia, nel singolo di ritmica All Around. Sofia ci dice: “Dopo ieri, credevo di poter vincere, ma non siamo perfetti e non si può avere tutto ciò che si vuole”… e le sono scese sul viso, lacrime composte…

ATLETICA – 4×100: Gli azzurri : Melluzzo, Jacobs, Patta e Tortu, campioni olimpici uscenti, hanno concluso al quarto posto col primato stagionale. Oro al Canada, Argento al Sud Africa, Bronzo alla Gran Bretagna.

ATLETICA – 10.000m femminili. Grande, grande, grande impresa dell’azzurra Nadia Battocletti che vince la medaglia d’ ARGENTO Dopo il quarto posto nei 5000 la campionessa europea ha avuto la gioia di conquistare un secondo posto, che proprio non si aspettava. Oro alla kenyana Beatrice Chebet. Bronzo all’olandese Sifan Hassan. Nadia dichiara: “Papà (Giuliano, il suo allenatore, ndr) mi aveva detto: ‘Può bastare cosi, non esageriamo, meglio la salute’. Ma io volevo divertirmi ancora un po’, sono entrata in campo con il sorriso e tanta leggerezza e spensieratezza” che tranquilla e consapevole serenità, sprigiona questa ragazza che lancia un bellissimo messaggio per tutti: sorriso, leggerezza e spensieratezza.

Così dovrebbero essere affrontati i GIOCHI Olimpici! Senza l’ incubo del risultato a tutti i costi, anche se, è vero, si gareggia per vincere.

ATLETICA – SALTO TRIPLO : Andy Diaz Hernandez ha vinto il BRONZO chiudendo la gara con la misura di 17.64. Oro allo spagnolo Jordan Alejandro Diaz Fortun, argento al portoghese Pedro Pich. Il nostro Andy 28anni è nativo di L’ Avana, Cuba. Vive a Livorno e si allena sotto la tutela di Fabrizio Donato, bronzo olimpico 2012 in questa disciplina. Il 23 febbraio 2023, ha ottenuto la cittadinanza italiana a seguito di una delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’interno, Matteo Piantedosi. Dice: “Grazie Italia, ma posso fare ancora di più”.

TAEKWONDO: Simone Alessio, campione del mondo in carica, ha vinto la medaglia di BRONZO nella categoria 80 kg. battendo lo statunitense CJ Nickolas.

CICLISMO SU PISTA FEMMINILE: Chiara Consonni (Fiamme Oro) 25anni di Ponte San Pietro provincia di Bergamo e Vittoria Guazzini (Fiamme Oro) 24anni di Pontedera provincia di Pisa, vincono il nostro undicesimo ORO. Meravigliosa medaglia, anche perché inaspettata. Grazie ragazze.

SOLLEVAMENTO PESI: Antonino Pizzolato ( Fiamme Oro) detto Nino 28anni di Castelvetrano, Trapani, ha vinto la medaglia di BRONZO nel sollevamento pesi categoria 89 kg. nonostante i tanti problemi fisici, ce la fatta! Grazie.

PALLAVOLO MASCHILE: USA batte Italia 3 a 0. Dice il CT Fefè De Giorgi:

“Questa è una squadra giovane che deve fare esperienza, dobbiamo cercare ancora di migliorare. E’ un percorso comunque virtuoso. Se ci stacchiamo dall’amarezza della mancata medaglia, c’è da stare positivi. Questo gruppo ha margini di miglioramento e li avrà per molti anni”.

GOLF: la bellissima Alessandra Fanali è 52^

CALCIO MASCHILE: la Spagna ha vinto il torneo olimpico maschile di calcio, battendo 5-3 nei supplementari la Francia guidata da Thierry Henry.

BOXE DONNE: l’ algerina Imane Khelif vince l’ oro battendo la la cinese Yang, campionessa mondiale in carica

