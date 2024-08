SEI CONDIZIONI FONDAMENTALI PER GIOCARE A POKER A POSIDO CASINO

Il floating è una tecnica ingannevole che può diversificare il tuo gioco e renderlo meno leggibile per i tuoi avversari. In sostanza, questa tecnica è un tipo di bluff. A prima vista, può sembrare che il floating sia piuttosto semplice da usare al Posido casino. Puoi chiamare un rilancio fatto dal tuo avversario prima del flop, poi chiami le sue puntate sul flop, in modo che lui mostri due volte la sua forza e tu dimostri due volte che non hai paura di lui. Poi, se al turn fa check, punta. Questo tipo di giocata può esercitare una pressione maggiore sul tuo avversario rispetto a un normale bluff. C’è una buona probabilità che la tua puntata sul turn porti il tuo avversario a puntare una mano piuttosto potente, come una top pair con un kicker alto o due coppie piccole, per esempio.

Nonostante la sua apparente semplicità, questo trucco si rivela complicato perché richiede il rispetto di diverse condizioni. Continua a leggere per scoprirle.

Solo uno

Il floating viene utilizzato solo contro un avversario. Se al gioco partecipano più giocatori, è molto probabile che almeno uno di loro possieda una mano abbastanza forte da poter chiamare una tua puntata.

Avere una buona posizione

Devi avere una posizione sul tuo avversario. Se provi a eseguire questo trucco senza avere una buona posizione al Posido casino, fai check-call sul flop e poi punta sul turn, la possibilità di completare con successo la mano sarà molto più bassa, per il motivo che la tua puntata non è stata preceduta da una dimostrazione di debolezza da parte dell’avversario (come un check sul turn).

Pile profonde

Il floating deve essere utilizzato solo quando si gioca su stack profondi. Se giochi su stack corti al turn, l’avversario potrebbe avere così tante fiches da chiamare la tua puntata sulle possibilità del banco quasi in ogni mano.

Scegliere gli avversari giusti

Usa questa tecnica solo quando giochi con avversari abbastanza intelligenti al Posido casino. Quando si gioca a limiti bassi, è spesso possibile incontrare giocatori che non hanno superato il livello mentale iniziale. Un avversario di questo tipo, quando vede una partita sul flop, potrebbe chiamare le tue puntate senza pensare che potresti avere una mano più forte.

Tutto è buono con moderazione

Non usare spesso il floating in modo che i tuoi avversari non si rendano conto che stai usando un bluff. Se le tue intenzioni vengono rivelate, puoi ottenere un check-raise al turn. Ricorda che dovresti usare un check-raise anche in una situazione in cui sospetti che il tuo avversario stia usando il floating per giocare contro di te.

Usare in una situazione corretta

Il floating dovrebbe essere effettuato se hai degli outs sul flop. Se hai una scala unilaterale sul flop, il tuo avversario punta metà del piatto. Le probabilità di chiamare sono tre a uno e le probabilità di ottenere una scala al turn sono circa l’8,5%. Se chiami solo con una scala al turn, la tua puntata è ingiustificata. Ma le possibilità di vincere al Posido casino aumentano se vuoi aggiudicarti il piatto in uno dei due modi seguenti: foldando una scala al turn o costringendo il tuo avversario a passare con il floating. In una situazione del genere, una chiamata sul flop è probabilmente giustificata dal punto di vista matematico.

Come si usa il floating

Prima di fluttuare, devi ricordare che, sebbene questa tecnica non richieda di conoscere le carte dei tuoi avversari, è impossibile utilizzarla con successo senza conoscere il tipo di avversario e senza comprendere le basi delle statistiche del poker. Utilizzando il float nel poker, devi essere sicuro che la tua fold equity sia sufficiente per utilizzare questa tecnica su un bluff nudo e che il tuo avversario non sia così eccessivamente aggressivo da rifiutarsi di foldare in risposta alla tua seconda puntata. Di conseguenza, anche il rapporto tra le dimensioni del piatto e le puntate nel poker online giocherà un ruolo importante. All’inizio dovrai rispondere alla puntata del tuo avversario, ma quando sarà il tuo turno di rilanciare, dovrai puntare almeno 2/3 del piatto (anche 3/4 è meglio).

