GIOVANE DI GALATONE MUORE IN UN INCIDENTE CON LA SUA MOTO

(e.l.) _______ Drammatico incidente mortale questo pomeriggio a Sannicola, sulla strada provinciale per Gallipoli, nei pressi della discoteca Quartiere Latino. La vittima è Antonio Gatto, 35 anni, di Galatone.

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della Vespa 125 che guidava e si è schiantato contro il guardrail.



L‘impatto è stato violento e per lui fatale. E‘ morto sul colpo, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Indagini dei Carabinieri in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

Ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Galatone Fabio Filoni:

“Una tragedia, avvenuta nella tarda mattinata, scuote oggi la nostra Comunità.

Il nostro concittadino Antonio Gatto è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari a causa di un incidente stradale al confine tra Gallipoli e Sannicola, mentre si recava al lavoro, a bordo della sua vespa.

In questo difficile e triste momento, giungano ai famigliari le mie personali condoglianze, quelle dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città per la tragica e prematura scomparsa del loro amato congiunto”.





_

Category: Cronaca