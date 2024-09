ADDIO AD ALESSANDRO

(e.l.) _______ Drammatico incidente mortale ieri sera sulla statale fra Manduria e San Pancrazio Salentino. La vittima è Alessandro Carella, 39 anni, di Torre Santa Susanna, operaio, sposato, un figlio piccolo..

Per cause ancora da accertare, la moto che guidava si è scontrata con una Lancia Ypsilon.



L‘impatto è stato violento e per lui fatale. Soccorso e portato d’urgenza all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, è morto poco dopo il ricovero, a causa della gravità delle lesioni riportate.

Non è grave invece il conducente dell’auto, portato nell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana.

Indagini della Polizia Locale di Manduria in corso di svolgimento per accertare l‘ esatta dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause.

