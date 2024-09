SERATA EVENTO A COPERTINO CON LO SPETTACOLO TEATRALE “E’ solo la vita”, IN SCENA CARLA GUIDO, IVAN RAGANATO E LUCA TORACCA

(Rdl) ______ Ieri sera nella sala teatrale di Scena Muta a Copertino, abbiamo assistito alla prova generale dello spettacolo “E’ solo la vita”, regia di Luca Toracca, con (nella foto) Carla Guido, Ivan Raganato e lo stesso Luca Toracca.

Si tratta di una improbabile, ma consapevole conversazione familiare in cui il tratteggio dei personaggi appare chiaro, lucido, emozionante e coinvolgente.

I tre protagonisti evidentemente sono in grado di capitalizzare un feeling artistico di rara bellezza.

Si parla di morte ma si affronta la vita con le sue dinamiche e sorprese.

Il debutto teatrale, da non perdere, è previsto per questa sera sempre nella sala teatrale di Scena Muta, l’accademia di arte varia diretta da Ivan Raganato in via Bologna 46 a Copertino. Questo primo debutto è riservato ai soci di Scena Muta, si accede per invito.

A breve saranno rese pubbliche le prossime date dello spettacolo.

Category: Cultura, Eventi