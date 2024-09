LA VENDEMMIA DELLA CANTINA COPERTINUM CON I BAMBINI CIECHI E IPOVEDENTI. C’E’ STATA LUCE, ED E’ STATO BELLISSIMO – photogallery

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Copertinum Cantina del Salento ci manda il seguente comunicato, con relativa documentazione fotografica ______

Sentire la vendemmia. Con le mani nella terra, con i piedi nell’uva!

Vendemmia e capucanale con i bambini ciechi, ipovedenti e vedenti

Si tenuta a Copertino, presso la Cantina Cupertinum, la Vendemmia e capucanale con i bambini

Forbici, cestino e stivali, pronti a correre tra i filari per raccogliere l’uva? E poi via le scarpe e tutti nei tini per schiacciare a piedi nudi gli acini, mentre sale inebriante il profumo del mosto. Vendemmiare con i bambini è un’esperienza preziosa, perché ci riporta alle cose semplici e fatte con calma, come facevano i nonni.

E ai bimbi piace da impazzire. Ingredienti fondamentali: abbigliamento comodo e tanta voglia di sporcarsi… che non manca mai!

A far da cornice filari di vite, giornate ancora belle e soleggiate e una cantina accogliente con i tini pronti per raccogliere l’uva e i bambini che gioiosamente la pigiano…

È quel che è avvento a Copertino, presso la Cantina Cupertinum, con la Vendemmia e capucanale con i bambini, un’importante esperienza educativa nata nel 2016 dalla cooperazione sociale tra varie realtà: l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecce, la storica Cantina di Copertino, i Lions e Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella”.

Anche in questa nona edizione, una trentina di bambini hanno potuto godere del rapporto diretto con la vigna, scoprire con le mani i grappoli e gli acini dell’uva e sentirne profumo. Un’attivazione della sensibilità attraverso la vendemmia. La vendemmia con i bambini è un’interessante esperienza educativa con bambini non vedenti e vedenti e un esempio di inclusività scolastica. Salvatore Peluso Presidente provinciale dell’Unione dei Ciechi di Lecce, Francesco Trono, presidente Cupertinum e agronomo, e l’enologo Giuseppe Pizzolante Leuzzi hanno guidato i bambini e gli accompagnatori nella vendemmia del vigneto impiantato nel parco della Cantina.

La vendemmia è continuata poi con la parte più divertente: la pigiatura a piedi nudi nei tini e l’assaggio del succo d’uva. Alla fine si è svolto il “capucanale”, tradizionale momento conviviale con la merenda di fine lavoro, che accompagna il rito bacchico della vendemmia. La pizzica della tradizione copertinese, suonata da Leonardo Cordella alla fisarmonica e voce e Filippo Masciullo al tamburello, ha allietato la bellissima mattinata.

Si sono divertiti con i bambini e hanno portato il proprio saluto:

il sindaco Vincenzo De Giorgi, le Assessore Romina Romano e Maria Luce Greco, il Presidente del GAL Terra d’Arneo Cosimo Durante, il Presidente regionale UICI Puglia Paolo Lacorte, la Direttrice di CIA Salento Emanuela Longo, i rappresentanti Lions del Distretto 108AB: GLT-D Loredana Marulli, Presidente della Circoscrizione F Adele De Marini, Presidente della zona 16 Sandra Leuzzi, Presidente Lions Club Copertino Salento “Pino Cordella” AnnaRita Quarta, il Presidente del Leo Club Copertino Salento “Pino Cordella” Pierluigi Vantaggiato.

CUPERTINUM Antica Cantina del Salento 1935 / Via Martiri del Risorgimento 6, Copertino (Le) / Tel.0832.947031 / 3393667470; www.cupertinum.it

