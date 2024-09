RASSEGNA “Dialogi libri e autori” A COPERTINO, PRIMA SERATA GIOVEDI’ 26

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ______

È autunno…piovono libri! al via con l’Associazione Pro Loco APS ‘F. Verdesca’ di Copertino la campagna per la promozione della lettura

Quest’anno l’Associazione Pro Loco APS ‘F. Verdesca’ di Copertino sostiene gli obiettivi per la promozione della lettura del ‘Centro per il Libro e la Lettura’ e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

«Questa iniziativa, che si terrà a presso la Fondazione Moschettini di Copertino (via Cosimo Mariano n.3) dal 26 settembre 2024 all’8 novembre 2024 – spiega Mariapia Greco, la Presidente dell’Associazione Pro Loco APS ‘F. Verdesca’-, mira a sottolineare il valore sociale dei libri ed a stimolare l’interesse per la lettura, in contesti non convenzionali.

L’obiettivo è coinvolgere anche coloro che solitamente non leggono offrendo stimoli e opportunità per scoprire il piacere della lettura, e siamo felici di contribuire a diffondere questa passione tra i cittadini della nostra comunità (e non solo)».

Si parte il 26 settembre 2024 ore 18.30 con il primo incontro: Mario Capanna presenterà il suo ultimo libro, scritto a quattro mani con Luciano Neri, “Palestina – Israele” (Mimesis, 2024). Con l’ex leader del Movimento Studentesco si potrà riflettere criticamente su uno dei conflitti più cruenti della contemporaneità.

Il secondo incontro sarà venerdì 4 ottobre 2024 ore 18.30 con Erica Mou che presenterà il suo ultimo libro autobiografico ‘Una cosa per la quale mi odierai’ (Fandango, 2024): un bellissimo romanzo d’autore dove si intrecciano i temi della vita e della morte.

Si prosegue il 30 ottobre 2024 ore 18.30 con Guendalina Middei, alias (@ilprofessorx), con ‘Innamorarsi di Anna Karenina il sabato sera’ (Feltrinelli, 2024): unico appuntamento in Puglia de ‘ilprofessorx’ tanto amata, in particolare, da studentesse e studenti.

La rassegna sì chiuderà venerdì 8 novembre 2024 ore 18.30 con la presentazione del libro ‘Perché l’autonomia differenziata fa male anche al nord’ (Castelvecchi Editore, 2024) alla presenza dell’autore Stefano Fassina con cui ci si potrà confrontare su un tema di stringente attualità politica.

Per info: 331.7933225 (Giulio Raganato)

email: associazione.proloco.copertino@gmail.com

Category: Cultura, Eventi, Libri