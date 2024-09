DUE CONDANNE E UN’ASSOLUZIONE I VERDETTI DI LUCA GOTTI. CHE LI PORTA SUBITO TUTTI AD ALLENARSI

(Rdl) ______ Inevitabilmente sollecitato dai giornalisti su episodi determinanti – l’espulsione di Guilbert, la sostituzione di Ramadani (nella foto) che reagisce con un ‘vaffanculo’ e le occasioni sprecate da Krstovic – Luca Gotti nelle dichiarazioni del post partita non si sottrae alle domande: condanna i primi due e assolve il terzo.

“Non possiamo parlare di peccati di gioventù, Guilbert si fa espellere ma non è un ragazzo, lo stesso vale per Ramadani e la sua uscita. Krstovic alla fine è arrivato cotto e non è riuscito a sfruttare le occasioni”..

Condanne senza appello.

“Sono momenti di mancanza di lucidità. Da Guilbert sinceramente non me l’aspettavo, poi l’ho visto adesso l’azione prolungata, con il bisticcio che va avanti e quindi poi lui fa questa stupidaggine”.

“Ramadani era un po’ troppo in trance agonistica, era ammonito, e io sono preoccupato di regalare l’ inferiorità numerica . Poi è poco giustificabile anche dalla trance agonistica per un giocatore della sua qualità e della sua esperienza, la reazione avuta, che è pure la mancanza di rispetto che ha nei confronti di un compagno che deve entrar”.

L’assoluzione motivata.

“Quella di Krstovic è la testardaggine di un attaccante che si spende molto per la squadra. Mi dispiace non abbia dato quel pallone a Pierotti, per me non è arrivato lucido”.

Questo pubblicamente.

Cosa abbia detto privatamente, non lo possiamo sapere.

Ma che all’allenatore del Lecce non siano piaciute tante cose è testimoniato dal fatto che ha subito fissato una seduta di allenamento a poche ore dalla fine della partita, già per questa domenica mattina. ______

