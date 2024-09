LA POLEMICA / GLI ALBERI NON SONO PERICOLOSI, GLI STUPIDI SI’

Riceviamo dal Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano Lecce e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato ______

Il Coordinamento per gli Alberi e il Verde Urbano Lecce non può fare a meno di osservare con preoccupazione la sintesi semplicistica e fuorviante che alcuni giornalisti continuano a utilizzare nei propri articoli ogni qual volta si verifica il cedimento di un albero di pino in città:

i pini sono pericolosi e vanno sostituiti.

Il rischio di cedimento e caduta di grandi alberi allarma tutti ma la gestione del rischio non coincide con l’eliminazione a prescindere in base alla specie arborea (pino nello specifico). Essa si attua con un serio monitoraggio dello stato di salute dei grandi alberi cittadini, che debbono essere osservati anche sondando l’apparato radicale, registrando i lavori stradali che possano aver compromesso la stabilità della pianta, rimuovendo bitume, cemento ed altri materiali in prossimità di tronco e radici, allargando e adeguando le aiuole, preferendo materiali traspiranti per le zone di calpestio e tanto altro ancora.

L’albero che ha ceduto recentemente in via Siracusa a Lecce mostrava un apparato radicale totalmente compromesso, a causa di attacco fungino, e alla base del tronco era presente materiale edilizio (malta o calce), di certo nocivo per la salute dell’albero.

In più non sappiamo se esso sia stato interessato in passato da interventi pubblici compiuti in prossimità delle radici, che potrebbero averne innescato il processo di deterioramento.

Come già abbiamo più volte sollecitato e proposto per iscritto alla precedente amministrazione, consideriamo il monitoraggio programmato degli alberi in città e la gestione del rischio una prassi imprescindibile al fine di individuare per tempo situazioni pericolose per la comunità ed evitare pure le facili e pericolose generalizzazioni atte a giustificare preventivi abbattimenti di massa.

Ciclicamente alcuni giornalisti e testate disinformate ripropongono i più stantii e superati luoghi comuni sugli alberi, ignorando l’ampia letteratura scientifica e le tecniche diffusamente adottate per la tutela di un patrimonio indispensabile e la sicurezza di persone e cose.

Ciclicamente torniamo a scrivere e ribadire che gli alberi non sono pericolosi, l’umana superficialità sì.

