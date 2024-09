REPORT DELLA POLIZIA DI STATO SUI CONTROLLI A PRESICCE ACQUARICA

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio che il Questore di Lecce ha disposto in tutta la provincia, nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di P.S. Taurisano, coadiuvati da personale del Reparto Prevenzione Criminale “Puglia Meridionale” e dalla Sezione di Polizia Stradale di Lecce, hanno portato a termine numerosi controlli nell’area del Comune di Presicce – Acquarica, finalizzati al contrasto e alla prevenzione dei reati in genere.

Il servizio in argomento ha consentito di ottenere quanto di seguito riportato:

Posti di controllo ……………………..nr.8

Persone controllate……………………nr. 337

Autovetture controllare……………….nr: 99

Persone con precedenti………………..nr: 66

Controlli ARDOM ……………………nr. 7

contestazioni al C.d.S…………………nr: 02

Veicoli sequestrati amm. Art 193……..nr: 01

Veicoli Sospesa circolazione …………n.1

carte di circolazione ritirate…………..nr: 01

Esercizi pubblici controllati …………..nr.3

Provvedimenti su Soggetti minori:

Denuncia a P.L. aart 73 DPR 309/90….nr: 01

Perquisizione domiciliare ……………..nr. 01

Contestazioni art 75 DPR 309/90………nr: 04

sostanza tipo Hashish sequestrata…… gr. 2,03

sostanza stupefacente tipo Marjuana …..gr. 15,16

Spinelli confezionati sequestrati……….nr: 01

Affidamento minore……………………nr: 02

Verbale di accompagnamento minore…nr: 01

Inoltre, a seguito di segnalazione di questo Commissariato di per violazione dell’affidamento in prova da parte di soggetto pregiudicato di Presicce-Acquarica, è stata comminata una diffida da parte del Tribunale di Sorveglianza di Lecce con previsione della carcerazione in caso di ulteriore violazione.

Da ultimo, unitamente alla Sezione di Polizia Stradale di Lecce è stato controllato un autosalone con servizio di noleggio senza conducente, al quale sono state elevate 5 sanzioni al C.d.S. per mancanza di copertura assicurativa, 2 per mancata revisione e una sanzione ex 1 art. 128 T.U.L.P.S. per irregolarità sul registro delle operazioni giornaliere.

Lecce, 24 settembre 2024

