SPORT E CULTURA INCLUSIVI AL RIONE SANTA ROSA

Riceviamo volentieri pubblichiamo ______ ASD NEST, BARAONDA APS, RIONE SANTA ROSA APS e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A INDIRIZZO MUSICALE “A. GALATEO” di Lecce hanno realizzato e vinto, attraverso una partnership qualificata, un progetto nell’ambito del bando “Play District – Spazi Civici di Comunità”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, realizzato in collaborazione con Sport e Salute Spa.

Il progetto S.A.G.I. (Spazi aperti per giovani idee) nasce con l’obiettivo di ripensare gli spazi educativi con maggiore attenzione all’integrazione con il territorio e con il quartiere Santa Rosa.

Un programma sinergico tra attività sportive, culturali e di sostegno sociale che diventino un traino in un processo di crescita per i giovani meno fortunati, sia dal punto di vista sportivo che culturale, fornendo una più ampia prospettiva di supporto sociale, orientamento, condivisione, incremento dell’autostima e conquista della propria consapevolezza.

Il programma che si svilupperà negli spazi interni ed esterni della scuola media “Antonio Galateo” e nello spazio aperto del campo scuola “Luigi Montefusco” (CO.N.I.) di Lecce prevede di sviluppare un’offerta multidisciplinare, integrata e inclusiva utilizzando la forza propulsiva dello sport, in termini individuali e collettivi. Nello specifico, atletica leggera, duathlon (bicicletta/corsa), karate, scacchi, circo sociale, laboratori teatrali e musicali (chitarra), educazione ambientale e supporto psico-pedagogico saranno gli ambiti in cui i giovani si confronteranno con maestri ed esperti.

Per candidarsi gratuitamente ai corsi telefonare al 348.1605365 o scrivere a news@nestclub.it



Gianna De Razza Pres. ASD NEST Marinella Capone Pres. BARAONDA APS Pierluigi Caiulo Pres. RIONE SANTA ROSA APS

