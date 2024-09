REPORT DEI CARABINIERI SU ARRESTO PER FURTO A GALATINA

I Carabinieri di Galatina hanno arrestato un uomo che era stato trovato impantanato nella zona dopo un furto di articoli casalinghi. Grazie alle indagini approfondite dei Carabinieri, sono stati identificati anche i complici coinvolti nel colpo.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Galatina, insieme a personale del NORM della compagnia di Gallipoli, hanno arrestato in flagranza di reato un 40enne di Nardò perché presunto autore del reato di furto aggravato.

L’operazione è scaturita da un intervento in Galatina, dove i Carabinieri si trovavano per un sopralluogo a seguito di un furto presso un’attività commerciale di articoli casalinghi.

Durante le indagini, i militari hanno rinvenuto, in un terreno agricolo limitrofo all’attività, un’autovettura rimasta impantanata e contenente 66 colli di detersivi vari asportati dalla suddetta attività commerciale.

Grazie a un’ininterrotta attività di ricerca, il sospettato è stato individuato e bloccato in prossimità della sua abitazione. Ulteriori accertamenti hanno permesso di identificare e deferire, in stato di libertà, altri due complici coinvolti, anch’essi di Nardò.

La refurtiva è stata successivamente restituita al legittimo proprietario mentre, al termine della tempestiva attività di polizia, l’uomo è stato arrestato e su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato condotto presso la propria abitazione.

È importante sottolineare che la posizione di tutti gli indagati è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria. Nonostante i gravi indizi di colpevolezza a loro carico, vale per ognuno di loro il principio della presunzione di innocenza, pertanto non possono essere considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Lecce, 28 settembre 2024.

