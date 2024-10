“Magma” DI RAFFAELE COSTANTINI

di Raffaele Polo ______

Raffaele Costantini è scrittore e insegnante di Yoga. Nasce a San Pietro Vernotico nel 1974. Ha già raccontato le stesse strade che hanno visto crescere un giovane Domenico Modugno nel suo primo romanzo “Otto Minuti” (Lupo Editore, 2014), dove immagina la fine del mondo in una sperduta periferia del Sud Italia e ne “Il bacio del figlio” (Scatole Parlanti, 2021), una raccolta di racconti illustrati che parla della sua infanzia e adolescenza attraverso il filtro della poesia e del sogno.

La sua scrittura è semplice, profonda, poetica.

Il suo lavoro più recente è “Magma” (I Libri di Icaro, pagine124,16 euro) un romanzo che scava nelle profondità dell’animo umano, esplorando i temi della passione, della distruzione e della rinascita.

Con uno stile incisivo e potente, Costantini accompagna il lettore in un viaggio tra paesaggi interiori in ebollizione, tra vulcani attivi e legami umani in bilico. Un’opera che affascina per la sua capacità di fondere introspezione e azione, colpi di scena e riflessioni esistenziali.

Tre ragazzini assistono ad un agguato mafioso in un bar affollato di un’estate degli anni ottanta. Crescono in un paese del sud che divora il futuro dei bambini. Il protagonista racconta l’amore che lo lega ai fratelli Luca e Nina, figli di un padre violento e di una madre anaffettiva.

“Magma” parla per analogia di ciò che avviene negli strati più profondi degli esseri umani come nelle viscere della Terra. Se la pressione diventa insopportabile e se il “fuoco” non trova un letto in cui scorrere placido, allora crolla tutto e il vulcano è pronto ad esplodere e a trascinare tutto con sé, modificando per sempre il panorama.

La prosa poetica, tratto distintivo dell’autore, crea uno sfondo sul quale si muovono il disagio adolescenziale, tremendi segreti familiari e traumi infantili.

