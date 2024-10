GRAVI CARENZE NELLA SANITA’ PUGLIESE. DONNA COSTRETTA A RACCOGLIERE LE FIRME PER CERCARE DI AVERE LE CURE PER LA MADRE AFFETTA DA ALZHEIMER

Ha superato le mille firme la petizione lanciata sulla piattaforma online Change.org da Maria Capriati, una cittadina di Brindisi, che chiede l’accesso gratuito in RSA per persone con malattie gravi che non possono essere assistite adeguatamente in casa. In particolare, Maria fronteggia una difficile situazione con sua madre affetta da Alzheimer che peggiora giorno dopo giorno.

“Ho realizzato che le cure casalinghe non sono più adeguate perché mancano le attrezzature adatte. Metterla in una RSA non sarebbe possibile a causa delle nostre limitate possibilità economiche”, scrive la promotrice nella sua petizione evidenziando una situazione comune a migliaia di caregiver in Italia. “Nella nostra società, ci sono molte persone affette da malattie che non possono essere gestite nel loro ambiente familiare, e che con una misera pensione, non possono permettersi di pagare rette così alte delle strutture RSA”, aggiunge nel testo dell’appello.

Per questo la richiesta è chiara: rendere le RSA gratuite per chi ha gravi malattie e, allo stesso tempo, limitate possibilità economiche e pensioni basse. “Chiediamo che il governo renda le strutture RSA gratuite per tutti coloro che hanno malattie non gestibili in casa. Le circostanze finanziarie di una persona non dovrebbero mai impedire di ricevere l’aiuto medico di cui ha bisogno”, conclude il testo dell’appello.

