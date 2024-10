PER FILO E PER SEGNO.INGRESSO GRATUITO AL MUST DI LECCE

Anche quest’anno il Must si è avvalso della collaborazione dell’Associazione LedA per partecipare alla Giornata Nazionale Famiglie al Museo (F@mu). Il tema di quest’anno è Un Museo Green.

Le famiglie saranno accompagnate nelle sale del Must in una visita partecipata alla mostra temporanea “Aracne. Filo per filo, punto per punto, segno per segno”.

Un operatore didattico coinvolgerà e sorprenderà i visitatori facendo focalizzare la loro attenzione sui materiali green con cui le opere d’arte sono state realizzate. L’arte “Amica dell’ambiente” in cui gli artisti mettono sullo stesso piano la creatività e la sostenibilità.

Alla visita seguirà un laboratorio didattico presso l’Atelier di Spazio Emme, qui i piccoli visitatori potranno ideare, creare, inventare e realizzare oggetti con materiale di riciclo.

Gli obiettivi dell’attività sono far acquisire comportamenti consapevoli di rispetto per l’ambiente e stimolare la creatività mediante il riutilizzo dei materiali di recupero, i quali posson avere “nuova vita”.

Gli appuntamenti per la visita partecipata e i laboratori didattici saranno due: mattina dalle 10.30 alle 12.00 e pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00.

Si evidenzia, inoltre, che nella Giornata Nazionale Famiglie al Museo, dalle 9 alle 21, l’ingresso al museo è gratuito per tutti i gruppi familiari con minori!

Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare la referente dei servizi educativi, Sabrina Rossetti, al seguente numero telefonico 0832/682100 o inviare una e mail all’indirizzo biglietteria@mustlecce.it

Attività: Per Filo e per Segno. Natura e Arte nel Must

Destinatari: Gruppi Familiari con minori

Età: 5 – 10 anni

Durata: 90 minuti

Orari: dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.00

Costo: Gratuito

Category: Costume e società