COMUNE DI LECCE: ECCO COME AIUTARE I CITTADINI SOVRAINDEBITATI

Report del Comune di Lecce._______Sovraindebitamento, il Comune ha assistito trenta cittadini in meno di due anni. L’Organismo di Composizione della Crisi, dalla fine del 2022 al mese di settembre di quest’anno, ha gestito trenta procedure da sovraindebitamento, assistendo, nelle fasi della procedura, quanti ne hanno fatto richiesta.

L’OCC resta a disposizione dei cittadini. L’OCC Lecce è stato istituito secondo lo spirito del Dm 202/2014 – spiega l’assessore al Contenzioso, Maria Luisa Greco – con l’obiettivo di aiutare e sostenere le persone indebitate in tutte le fasi della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, da quella di avvio fino a quella di esecuzione del piano.

L’OCC Lecce affronta il grave problema sociale di quanti si trovano in stato di insolvenza ma non possono nè essere soggetti alla procedura di liquidazione giudiziale nè avvalersi delle altre procedure

concorsuali, e sostiene i soggetti sovraindebitati che sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, dirimendo la crisi da sovraindebitamento e cercando di ottenere l’esdebitazione.

Alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento – ricorda l’assessore – possono accedere i consumatori in difficoltà, le imprese commerciali di minori dimensioni, e per questo non soggette alla procedura di liquidazione giudiziale, imprese agricole, start up, lavoratori autonomi, enti no profit. In altre parole, l’OCC Lecce fornisce informazioni gratuite sul sovraindebitamento; valuta se il

debitore può accedere o meno al procedimento e quali debiti si possono stralciare ed in quanto tempo pagare i rimanenti; predispone, insieme al debitore, il piano di ristrutturazione del debito; attesta il piano e lo trasmette al giudice per l’omologa; assiste il debitore nella fase esecutiva del piano omologato. Referente dell’OCC Lecce è la dottoressa Sabrina Valentino, la quale agisce in modo indipendente secondo quanto previsto dal Regolamento dell’organismo, indirizza e coordina l’attività e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

Sul sito del Comune sono reperibili la modulistica ed i riferimenti normativi per accedere al servizio.

Per ulteriori informazioni è a disposizione la funzionaria Daniela Bernardini, raggiungibile al numero di telefono 0832 682406.

Category: Costume e società