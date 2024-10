LA RETE FOGNANTE NELLE MARINE LECCESI

L’attivazione della rete fognaria nelle marine è l’argomento del quale si sta occupando la commissione consiliare Lavori pubblici del Comune di Lecce. Nell’ultima seduta, il presidente Roberto Russo ha invitato il responsabile della struttura territoriale operativa di Lecce (Autorità idrica pugliese), ingegner Claudio Della Bona, e il dirigente comunale ingegner Giovanni Puce, per fare il punto della situazione.

L’ingegner Della Bona ha spiegato che la rete fognaria di Torre Chianca non è ancora entrata in esercizio perchè mancano gli impianti di energizzazione necessari per consentire al gestore di fornire l’energia

necessaria a far funzionare l’impianto. C’è però l’aspetto dell’acquisizione piena della titolarità dell’area. Il gestore dell’energia elettrica chiede di poter disporre della servitù e si sta perfezionando questo passaggio. Posso dire che entro quest’anno saremo in grado di energizzare gli impianti. Più complessa la situazione di Spiaggiabella.

Anche qui la condizione necessaria è l’energizzazione dell’impianto esistente. Ed anche in questo caso serve la cessione della proprietà. Ma si aggiunge un altro aspetto: sul collettore e sulla rete sono necessari ulteriori interventi poichè ci sono infiltrazioni importanti. Aqp è già intervenuto per il risanamento dei pozzetti.

Abbiano proceduto ad una videoispezione, che è stato molto complicato realizzare a causa della presenza di acqua, ed abbiamo individuato i tratti ammalorati, realizzando un intervento pilota. Entro quest’anno dovremmo concludere la parte progettuale e confidiamo di completare il risanamento del collettore entro il prossimo anno. Questo riguarda il collettore principale, perchè la situazione delle singole traverse sarà affrontata volta per volta.

Per Frigole la situazione è sostanzialmente uguale a quella di Torre Chianca.

Il presidente Russo ha convocato la commissione Lavori pubblici, per proseguire l’argomento, per domani, martedì 15 ottobre, alle 11.30.

Category: Costume e società