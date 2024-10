SCOPERTA DISCARICA ABUSIVA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______

Ennesima discarica abusiva portata alla luce dai Carabinieri. La denuncia è scattata per un uomo

di 47 anni, residente in un comune del basso Salento, ritenuto responsabile di un’attività di

gestione illecita di rifiuti. L’operazione a tutela dell’ambiente, che rientra nell’ambito di specifici

servizi disposti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, è stata condotta dai militari

della Stazione di Ruffano in collaborazione con il personale del N.I.P.A.A.F. del Gruppo

Carabinieri Forestali di Lecce.

Tali attività mirano alla salvaguardia del naturale equilibrio ambientale e quindi al contrasto di tutte quelle condotte illecite considerate tra le principali cause di inquinamento, come l’abbandono e lo sversamento di rifiuti tossici.



I controlli sono stati eseguiti in agro del comune di Supersano, dove i militari dell’Arma hanno

scoperto un deposito illecito di rifiuti, anche pericolosi, situato all’interno di un terreno agricolo

di proprietà del 47enne, che si trovava in uno stato di degrado totale, aggravato dall’incuria

prolungata negli anni.

Nella discarica abusiva c’era di tutto: batterie esauste e pneumatici fuori uso, carcasse e pezzi di

autovetture, motocicli, barche, mezzi pesanti e agricoli nonché elettrodomestici, materiali RAEE,

rifiuti plastici e persino scarti di lavorazioni edili con pezzi di impalcature. Con il sequestro della

zona coperta dai rifiuti è stato interrotto l’accumulo incontrollato di materiali pericolosi che, con

il passare del tempo, avrebbero potuto contaminare il suolo, le falde acquifere sottostanti e i canali di irrigazione, determinando seri rischi non solo per l’ambiente ma anche per la salute pubblica.

L’immediata attività info-investigativa condotta dai Carabinieri ha permesso di individuare e

denunciare il proprietario del terreno, che dovrà rispondere dei reati di ricettazione, gestione e

combustione illecita di rifiuti e attività abusiva di autodemolizione.

Si evidenzia che, essendo il procedimento penale ancora nella fase preliminare la persona denunciata è da ritenersi sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

Lecce, 22.10.2024

Category: Cronaca