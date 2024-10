A LECCE TIRA UNA BRUTTA ARIA / AGGIORNAMENTI SUCCESSIVI

di Giovanni Gemma _______

Nulla di nuovo dal fronte leccese. Il cattivo persistente che è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo salentino rimane un piccolo mistero anche per le Istituzioni. Le segnalazioni raccolte in questi giorni dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPAL) mostrano un fetore diffuso, che ha toccato anche le periferie lontane.

Fonti della Prefettura fanno sapere che la situazione è monitorata costantemente dai vigili del fuoco e le forze dell’ordine – compresa la Polizia locale di Lecce – e, buon segnale, le rilevazioni dell’ARPAL non hanno riscontrato criticità sotto il profilo della salubrità dell’aria.

Tuttavia, nessuno sa ancora individuare con certezza la causa di questo anomalo fenomeno. Parlare di smog o di una commistione tra l’inquinamento automobilistico che Lecce deve sopportare ogni giorno e l’umidità di questa settimana è al momento solo una supposizione prematura.

Al link Segnalazione Eventi Odorigeni Arpa Puglia potete inviare le segnalazioni se il cattivo odore dovesse ripresentarsi. Naturalmente vi terremo aggiornati qualora dovessero uscir fuori novità.

Category: Costume e società, Cronaca