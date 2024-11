PIERPAOLO PATTI ELETTO SEGRETARIO CITTADINO DI SINISTRA ITALIANA

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Sinistra Italiana ci manda il seguente comunicato ______

Si è appena concluso il congresso, vivace e molto partecipato, di Sinistra Italiana, Circolo di Lecce, che all’unanimità ha eletto, come segretario cittadino, il compagno Pierpaolo Patti: a lui il compito, insieme agli altri compagni e compagne, di continuare ciò che con fatica e determinazione abbiamo iniziato. E’ stato eletto, inoltre, il compagno Giulio Aresta, responsabile amministrativo del circolo. Seguirà, nei prossimi giorni, la costituzione del coordinamento cittadino.

L’assemblea, aperta alla città, ha registrato numerosi interventi di iscritti, militanti, associazioni e semplici cittadini, uniti dalla passione per la Politica e dalla voglia di dare seguito a quanto sin qui fatto, costruendo un’azione politica volta alla costruzione di proposte concrete sulla città che vogliamo, che deve necessariamente tenere insieme sviluppo e sostenibilità, economica, sociale ed ambientale.

Una Politica cittadina che non può considerarsi avulsa dai temi della politica nazionale e regionale, perché ciascuno può -e deve agire- nel luogo in cui vive e svolge le proprie attività quotidiana ma ciò non avviene in un sistema chiuso.

Per queste ragioni, il messaggio dell’Assemblea è stato chiaro nell’affermare di volere un Partito che parta dalla fragilità dei nostri concittadini, in periferia come in centro, guardi al lavoro, sia di interi settori che operano in città ma anche al piccolo commercio; che si rapporti agli studenti che vivono a Lecce come un’opportunità; che consideri l’ambiente come infrastruttura sanitaria di prevenzione, oltre che come un costo in bilancio dell’amministrazione comunale.

Sono tutti temi sui quali il Partito si impegnerà da qui ai prossimi mesi, con iniziative pubbliche ed aperte alla cittadinanza.

Oggi, Sinistra Italiana, come detto in campagna elettorale mantiene fede ad una promessa con la quale si impegnava a tenere aperta la propria sede e le sue porte e non comitati elettorali destinati a spegnere le luci con il passare delle elezioni. La sede di Via di Casanello, 33, infatti, sarà aperta ai cittadini ed alle cittadine ma non sarà un contenitore chiuso, ma un punto di partenza nell’azione di ascolto, analisi e presenza per la città.

In seguito all’assunzione del nuovo ruolo, Pierpaolo Patti ha dichiarato: “Abbiamo passione, competenze e sensibilità per affrontare anche questa sfida di radicare ancor di più il nostro Partito in città, proseguendo nel solco di quanto sin qui fatto. Lo faremo con la nostra semplicità, stando nella città, tra i nostri concittadini e le nostre concittadine, per ascoltare, analizzare e promuovere politiche nuove, che contribuiscano a portare Lecce nel futuro”.

