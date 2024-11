FELPE RUBATE, SALENTINO INDAGATO

Report della Questura di Lecce (nella foto) _______

Intorno alle ore 17.00 di ieri 07 novembre la Polizia di Stato è intervenuta presso il negozio “BERSHKA”, in quanto personale della sicurezza aveva sorpreso un giovane che, dopo aver prelevato due felpe da uno scaffale, aveva cercato di raggiungere l’uscita senza pagarle. I poliziotti intervenuti sul posto appuravano che il giovane, un quarantenne italiano pluripregiudicato, residente in un paese della provincia, dopo aver rimosso le placche antitaccheggio utilizzando una tronchesina aveva raggiunto il camerino ed indossato le felpe per cercare di eludere i controlli.

Il giovane veniva accompagnato presso gli uffici della Questura, in quanto sprovvisto dei documenti, e dopo essere stato sottoposto ai rilievi dattiloscopici, veniva indagato in stato di liberà per il reato di furto aggravato.

Inoltre, tenuto conto dei suoi numerosi gravi precedenti penali, il Questore emetteva a carico del quarantenne il provvedimento del foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Lecce per due anni.

