IL GAMING E’ IL FENOMENO SOCIALE DEL NOSTRO TEMPO. ECCO I NUMERI

Una forma di intrattenimento dominante, un settore con un impatto sempre più forte sulla società, sull’economia, sulla cultura. Il gaming è diventato tutto questo ed è passato dall’essere una semplice esperienza videoludica, magari personale e individuale, ad un vero e proprio ecosistema sociale.

Basti pensare all’evoluzione che ha investito il mondo dei videogiochi, esplosi negli anni 70 con i primi arcade e le prime console domestiche e oggi arrivati a coinvolgere milioni di persone in tutto il mondo con giochi come Fortnite, League of Legends o Minecraft. Nomi che ormai non fanno parte solo del mondo del gaming, ma dell’immaginario collettivo e della società del nostro tempo.

Fenomeno gaming

Secondo una recente ricerca dal titolo Gaming Report 2024, oggi sono 3 miliardi e 100 milioni le persone che giocano a videogames, vale a dire il 40% della popolazione mondiale. La fetta maggiore di questi utenti arriva dal gaming mobile, che rappresenta poco più della metà del mercato globale dei giochi. Numeri impressionanti che hanno poi una diretta conseguenza a livello economico: nel 2023 i ricavi di questo settore hanno superato i 196 miliardi di dollari, basti pensare che lo streaming video vale 114 miliardi, quello musicale 38 miliardi e il box office appena 34 miliardi.

Bastano queste statistiche per capire come ormai il gaming sia un fenomeno sociale di dimensioni clamorose e sia anche la principale voce all’interno della filiera dell’intrattenimento. A stupire ulteriormente, poi, è la composizione del pubblico. La stragrande maggioranza degli utenti, infatti, è di profilo giovane, anzi giovanissimo: l’80% dei giocatori ha meno di 18 anni e dedicano il 30% del loro tempo libero ai giochi. Giochi che sono anche occasione di relazione, di socializzazione, di incontro. Di crescita, insomma.

I numeri del gambling

Quasi la metà dei giocatori italiani guarda al gaming online come luogo di socializzazione, il 30% dichiara di stringere amicizie online mentre il 56% dice che attraverso la rete e attraverso i videogame ha creato amicizie che vanno oltre lo schermo. Il gaming come fenomeno sociale è tutto raccolto in questi numeri. Numeri che coinvolgono anche il settore del gambling, ovvero la filiera del gioco d’azzardo pubblico e legale. Nel nostro paese, ad esempio, si spendono 170 miliardi di euro in scommesse o in sessioni di gioco e lo Stato guadagna una cifra vicina agli 11 miliardi di euro ogni anno.

Tra le diverse voci che stanno contribuendo alla crescita del gioco digitiale troviamo i casinò online sicuri del circuito ADM, segmento che risulta in costante crescita e ha saputo sfruttare a proprio vantaggio il momento di crisi derivato dalla pandemia da Covid 19, quando con la chiusura forzata del segmento fisico e il blocco delle competizoni sportivi, le persone si sono riversate sui casinò online italiani. E a farlo sono sempre di più anche i giovani.

Per questo la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera sta esaminando quattro proposte di legge per riformare l’utilizzo di internet e dei social media da parte dei minori. Si tratta di proposte che vanno aldilà del semplice accesso a siti di casinò o scommesse sportive e affrontano temi come i baby influencer e lo sharenting, ossia la condivisione di contenuti sui figli da parte dei genitori.

Una proposta mira a garantire ai minori il diritto all’oblio digitale e a vincolare i guadagni derivanti dalla loro esposizione mediatica a un conto bancario accessibile solo al compimento della maggiore età. L’obiettivo è proteggere la generazione Alpha, sempre più esposta online, e prevenire potenziali danni psicologici e alla sicurezza dei bambini. Un aspetto molto importante è quello legato all’accesso dei minori al gioco d’azzardo, un fenomeno pericolosamente in crescita negli ultimi anni. La filiera che include casinò online e siti di scommesse sportive sta infatti implementando misure di sicurezza legate all’utilizzo dello Spid per confermare l’identità dell’utente.

Sicurezza, protezione degli utenti, crescita sostenibile. È così che il gambling conquista il suo futuro. Un futuro sempre più da fenomeno sociale.

