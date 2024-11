UN PAREGGIO CHE MUOVE LA CLASSIFICA, MA CHE NON SMUOVE IL LECCE

(Rdl) _______ Il Lecce per scrollarsi di dosso l’ultimo posto in classifica, l’Empoli per continuare a viaggiare tranquillo e sicuro.

Luca Gotti che cerca ancora di risolvere l’equazione del gol, manda in campo: Falcone – Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo – Oudin, Ramadani, Rafia – Dorgu, Krstovic, Banda.

Roberto D’Aversa, grande ex della partita, che dopo il colpo di testa con cui andò via a marzo ritorna ‘stasera cercando il colpo di mano corsaro, schiera: Vasquez – Goglichidze, Ismajli, Viti – Gyasi, Henderson, Haas, Maleh, Cacace – Pellegri, Colombo.

Al Via del Mare è stata una bella giornata di sole, anche se adesso di notte comincia a sentirsi una temperatura non più dell’estate, nemmeno quella di San Martino, ma decisamente fresca, per via della pesante umidità: meglio stare coperti.

Pure lu Pankiewicz, arrivato in buon anticipo, si è imbacuccato, e aspetta e spera: “Stasira fanne lu miraculu Lecce nesciu”.

Sugli spalti la solita, buona cornice di pubblico casalingo garantita dai tanti abbonati giallorossi; cento tifosi ospiti al seguito.

Primi minuti tranquilli, su entrambi i fronti palla lunga e pedalare, ma i difensori arrivano sempre prima degli attaccanti. Di scoppiettante in campo c’è solo il nutrito lancio di petardi dalla Curva Nord, che va avanti a intermittenza, ma con continuità, nonostante gli appelli dello speaker ai tifosi a darsi una calmata.

Al quarto d’ora Banda si infortuna di nuovo e deve uscire, sostituito da Pierotti.

La prima mezz’ora passa senza che si veda una vera occasione, nemmeno un tiro in porta, da entrambe le squadre.

Poi L’Empoli la sblocca. Contropiede di Cacace che accelera sulla fascia sinistra e serve Pellegri, il quale controlla e conclude di destro mettendo la palla nell’angolino. 33′. 0 – 1.

La reazione del Lecce sta tutta in un’occasione sprecata da Krstovic, che invece di provare la conclusione tenta il cross raso terra per i compagni senza trovare però nessuno, in una conclusione sballata di Pierotti e in un colpo di testa di Gaspar finito abbondantemente fuori.

Per i Giallorossi nemmeno una conclusione nello specchio della porta in tutto il primo tempo, che finisce tra la delusione perdurante dei tifosi: adesso i fischi di disappunto sono più rumorosi dei petardi di prima.

L’Empoli invece ha saputo trovare uno spunto vincente e l’ha sfruttato a dovere.

Ripresa.

50′. Su azione di calcio d’angolo, ci prova Krstovic da posizione defilata, di controbalzo: manco a dirlo fuori dallo specchio. Lo inquadra, lo specchio della porta, poco dopo, il centravanti, di testa, ma Vasquez sventa la minaccia volando brillantemente sotto la traversa.

A seguire un tiro di Colombo sbloccato da Falcone, che viene salvato poi dal palo su conclusione di Cacace.

Coulibaly al posto di Oudin, Sansone al posto di Ramadani, le mosse di Gotti per cercare di cambiare il ritmo della partita.

64′. Punizione da posizione invitante ben calciata da Sansone, ma il portiere respinge la conclusione che aveva aggirato la barriera.

In effetti in questa fase qualcosa in più si vede adesso da parte del Lecce, che soffre però il pressing asfissiante degli avversari.

Due conclusioni, di Krstovic e di Sansone, fuori bersaglio.

Poi IL PAREGGIO DEL LECCE! Pierotti! Di testa gonfia la rete su assist delizioso di Gallo. 77′. 1 – 1.

Gotti mette dentro Rebic al posto di Guilbert cercando di aumentare la pressione, decisione già presa prima del pareggio. E infatti ora la squadra cerca l’affondo, nel momento di difficoltà degli avversari.

85′. Incrocio dei pali colpito da Sansone su punizione, a seguire un colpo di testa di Krstovic scheggia la traversa.

Ora la partita è diventata bella. Padroni di casa decisi in avanti, ospiti che reggono e anzi cercano a loro volta di proporsi in avanti.

90′. Rischia grosso Falcone sulla respinta del tiro di Ekong: mischia davanti al portiere dove ci sono Solbakken e Colombo, ma nessuno dei due riesce a calciare.

Nei cinque minuti del recupero finale, da annotare un contropiede dell’Empoli che sfrutta un Lecce totalmente sbilanciato, conclusione di Colombo salvata in calcio dalla ribattuta provvidenziale di Gaspar.

Finisce 1 a 1, risultato tutto sottratto giusto, un pareggio che muove la classifica, come si dice in questi casi, ma che per in Giallorossi, ai quali servono più punti, non va bene: il miracolo non c’è stato.

