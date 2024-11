ULTIM’ORA / IL LECCE ESONERA GOTTI

(Rdl) ______

L’U.S. Lecce comunica di aver sollevato, in data odierna, dall’incarico di tecnico della Prima Squadra il Sig. Luca Gotti.

A mister Gotti il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune. ______

Domani alle ore 11:00 presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” dello Stadio Via del Mare, si terrà una conferenza stampa alla presenza del presidente Saverio Sticchi Damiani, del responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino e del direttore sportivo Stefano Trinchera. ______

Luca Gotti (nella foto alla festa per la salvezza della scorsa stagione) in estate aveva firmato un contratto per due anni. ______

Category: Sport