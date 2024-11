DIARIO DEL GIORNO / MARTEDI’ 12 NOVEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è martedì 12 novembre 2024.

La Chiesa festeggia San Renato.

Buon onomastico ai nostri lettori che portano questo nome.

Claudio Martino di Monteroni, titolare delle Edizioni Esperidi, compie 53 anni: auguri!

A Taranto ne compie 55 la cantante Mietta, che per sempre sarà nel nostro immaginario collettivo e individuale “trottolino amoroso” .

12 novembre 1982. In Unione Sovietica Jurij Andropov viene scelto per diventare Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Sovietico, nella successione a Leonid Breznev.

12 novembre 1989. Achille Occhetto dà il via alla svolta della Bolognina che poterà allo scioglimento del Partito Comunista Italiano.

Proverbio salentino: ALLU PUERCU NU NI CUMMENE LA CAMISA

Al maiale non è conveniente mettere la camicia.

Ci sono persone che data la loro natura è preferibile lasciarle nelle condizioni in cui si trovano, piuttosto che perdere tempo energie e denaro per cercare di renderle presentabili, così come è inutile ripulire e mettere un vestito ad un maiale, perché poco dopo seguirà la sua natura e andrà a rotolarsi nel fango.

