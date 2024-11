CACCIATORI SENZA SCUPOLI. BASTA CACCIA! “Non è uno sport, è una guerra”. E UN’OFFESA A NOSTRA MADRE NATURA

Report del Gruppo Carabinieri Forestale di Lecce _______

OPERAZIONE “ARTEMIS 2” DEI CARABINIERI FORESTALI. SALICE SALENTINO: DENUNCIATO BRACCONIERE CON RICHIAMO – IN TUTTO 7 DENUNCE E 8 SEQUESTRI IN PROVINCIA. CONTINUA LA CAMPAGNA DI CONTROLLI IN TUTTO IL SALENTO

Continua in tutta la provincia di Lecce la campagna di controllo di contrasto mirato al fenomeno del bracconaggio, coordinata dal Gruppo Carabinieri Forestale del capoluogo salentino.

L’ operazione, denominata “Artemis”, è entrata nella seconda fase, con il coinvolgimento, oltre che del Nucleo Investigativo (NIPAAF), dei Nuclei Forestali di Lecce, Gallipoli, Maglie, Otranto e Tricase: complessivamente, nelle ultime 3 settimane sono state deferite all’ Autorità Giudiziaria 7 persone, ed altrettanti fucili sono stati sottoposti a sequestro, unitamente a munizioni ed 8 apparecchi fonoriproduttori.

“Artemis 2” ha focalizzato i controlli dei Carabinieri Forestali su quelle aree della provincia dove il fenomeno dell’ attività venatoria è più intenso, ed all’ interno delle quali persistono e si nascondono sacche di bracconaggio, che vanno dall’ utilizzo di mezzi non consentiti (tipicamente i richiami elettroacustici, che riproducono il verso di specie di volatili) fino all’ uso di fucile senza porto d’ armi, o addirittura di arma clandestina (con matricola abrasa).

In relazione alla prima tipologia di illegalità, i Militari del Nucleo Forestale di Lecce, nel comune di Salice Salentino, in una zona (contrada “Masseria Mazzetta”) “battuta” dalle doppiette ed al confine con la provincia di Brindisi, hanno individuato un richiamo per allodole, e subito dopo il suo proprietario ed utilizzatore.

Il bracconiere, un 47enne proveniente dalla provincia confinante, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Lecce; gli è stato ascritto il reato di dui all’ art. 30, comma 1, lettera h), della legge-quadro sull’ esercizio dell’ attività venatoria, n. 157 del 1992.

A carico del soggetto è stato effettuato il sequestro dei richiami utilizzati, del fucile e delle munizioni.

A poca distanza, in agro di Guagnano, altri due cacciatori denunciati, sempre per utilizzo di richiami, con sequestro di 2 fucili, richiamo e munizioni.

Gli altri episodi, tutti con denuncia e sequestro di fucili, richiami e munizioni, si sono verificati a Otranto (contrada “Masseria Ficola”), Galatone (località “Li Papi” e contrada “Risoli”), Galatina (Località “Pennella”) e Cannole (via Vecchia per Bagnolo): questo è il bilancio delle 3 settimane di “Artemis 2”.

Si evidenzia che, essendo i procedimenti penali ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone segnalate sono da ritenersi sottoposte alle indagini stesse e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Category: Costume e società, Cronaca