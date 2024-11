PER ISCRIVERE LECCE FRA I SITI UNESCO PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. I consiglieri del Partito Democratico al Comune di Lecce ci mandano la seguente interpellanza rivolta al Presidente del Consiglio e al Sindaco. _______

INTERPELLANZA URGENTE (per richiedere che Lecce venga inserita nella lista dei siti patrimonio dell’umanità dell’UNESCO).

I sottoscritti consiglieri,

PREMESSO CHE sono criteri per essere considerati luoghi siti Unesco:

-mostrare un importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale o ll’interno di un’area culturale del mondo, sugli sviluppi dell’architettura, nella tecnologia, nelle arti monumentali, nella pianificazione urbana e nel disegno del paesaggio;

-essere testimonianza unica o eccezionale di una tradizione culturale o di una civiltà vivente o scomparsa;

-costituire un esempio straordinario di una tipologia edilizia, di un insieme architettonico o tecnologico o di un paesaggio che illustri uno o più importanti fasi nella storia umana;

CONSIDERATO CHE :

-la città di Lecce, situata nel cuore del Salento, vanta una storia millenaria, che testimonia l’importante interscambio di valori umani in un lungo arco temporale per essere stata naturale ponte tra oriente e occidente e importante presidio della civiltà romana le cui ricche testimonianze sono due anfiteatri –senza che altre città della Provincia romana possano vantare una simile una straordinaria eccezione – un teatro romano, una struttura portuale nella marina leccese di San Cataldo, e pienamente dunque soddisfa il primo criterio su citato e al tempo stesso il secondo per essere testimonianza di quella civiltà scomparsa;

-per essere Lecce sito di numerosi ritrovamenti archeologici e straordinariamente ricca di testimonianze di altri periodi storici, in particolare questi ultimi riferibili al ‘600, con un Barocco che nella valutazione di tutti gli storici dell’arte rappresenta un unicum per le modalità in cui viene declinato;

-per essere Lecce per questo barocco sui generis una delle più ricche e rappresentative d’Italia, caratterizzata anche dall’uso del tipico “pietra leccese” , cosa che la fa rispondere al terzo criterio su indicato – esempio straordinario di una tipologia ediliza e di un insieme architettonico e tecnologico – negli splendidi esempi di chiese, palazzi e monumenti, tra cui la Basilica di Santa Croce, vera scultura in pietra, come ha fatto rilevare il recente restauro che ne ha palesato dettagli assolutamente unici, e così il Duomo di Lecce e il Palazzo dei Celestini;

CONSIDERATO CHE :

-una grande parte del movimento turistico che interessa la città è finalizzato alla conoscenza di queste importanti bellezze architettoniche;

TENUTO CONTO CHE :

-il riconoscimento di Lecce come sito Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO sarebbe un riconoscimento non solo per la città stessa, ma per l’intera regione e per l’intera nazione, valorizzando la sua storia, la sua cultura e il suo immenso patrimonio artistico.

VISTO CHE:

-il patrimonio archeologico e architettonico di Lecce ha un valore universale che merita di essere tutelato, preservato e condiviso con il mondo intero, in quanto esempio di grande importanza storica, culturale e artistica;

-la città di Lecce ha già intrapreso azioni significative nel tempo e a cura delle amministrazioni diverse che negli anni si sono succedute anche di parti politiche diverse, che hanno portato alla valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio, ed è impegnata in progetti di sensibilizzazione e promozione a livello locale, nazionale e internazionale;

CONSIDERATO CHE:

-è un importante riconoscimento la promessa di fondi da destinare al recupero e disvelamento di altre parti di questo patrimonio da parte del ministero della Cultura fatta alla stessa Prima Cittadina ;

RITENUTO CHE :

-il riconoscimento da parte dell’UNESCO rappresenterebbe un ulteriore impulso per il rafforzamento del turismo culturale e per il sostegno alle politiche di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale, offrendo opportunità di crescita economica e di visibilità globale;

INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE

Quali iniziative intenda adottare al fine di

1. avviare il percorso di ufficiale richiesta al Ministero della Cultura e alla Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO di procedere alla candidatura di Lecce come sito patrimonio dell’umanità, includendo sia i suoi straordinari ritrovamenti archeologici romani, che il suo valore barocco;

2. sostenere e promuovere iniziative di ricerca, documentazione e valorizzazione del patrimonio archeologico romano e barocco della città, in collaborazione con università, istituti di ricerca e associazioni culturali;

3. favorire il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle associazioni e della cittadinanza in un progetto di tutela e di promozione della cultura e della storia di Lecce, affinché la città possa beneficiare del riconoscimento UNESCO come strumento di crescita e di valorizzazione a livello internazionale;

4. lavorare in sinergia con le autorità competenti per garantire che le politiche di conservazione e tutela siano in linea con gli standard internazionali stabiliti dall’UNESCO, preservando così la bellezza e l’integrità dei monumenti e dei siti archeologici di Lecce.

F.to Loredana Di Cuonzo

F.to Paolo Foresio

F.to Antonio Rotundo

F.to Sergio Signore

Category: Cultura, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo