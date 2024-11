L’EDITORE STEFANO DONNO DALLA CULTURA ALLA POLITICA CON IL MOVIMENTO REGIONE SALENTO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Movimento Regione Salento ci manda il seguente comunicato _______

Stefano Donno, editore (I Quaderni del Bardo Edizioni, ndr) e poeta leccese, ha aderito al Movimento Regione Salento (MRS) ed è stato nominato Responsabile del Dipartimento Cultura.

Classe 1975, Donno è noto per il suo impegno nella promozione della cultura e della poesia contemporanea. Ha pubblicato numerosi libri e collaborato con artisti internazionali, partecipando anche a mostre d’arte contemporanea. Le sue opere, tradotte in diverse lingue, esplorano temi di mistica e riflessione profonda. Ha ricevuto prestigiosi premi e riconoscimenti, tra cui il Millenium Award e il Suwon International Poetry Award.

L’annuncio della nomina è stato dato dal Presidente del Movimento Regione Salento, Paolo Pagliaro, che ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di avere con noi una figura così di rilievo nel panorama culturale salentino come Stefano Donno. La sua adesione al nostro movimento rappresenta un’importante opportunità di crescita e di arricchimento per la nostra realtà, in particolare per quanto riguarda la valorizzazione della cultura locale e l’integrazione delle intelligenze del territorio. Abbiamo deciso di nominarlo Responsabile del Dipartimento Cultura perché rappresenta un’eccellenza che saprà valorizzare il comparto cultura e saprà farlo crescere. A Stefano, professionista che ho sempre stimato, auguro buon lavoro”.

Stefano Donno, spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a entrare nel MRS, ha affermato:

“Ho deciso di aderire al Movimento Regione Salento perché è la realtà più attiva sul territorio, in particolare su tematiche che mi sono molto care, come la cultura, l’identità territoriale e il sostegno alle fasce più deboli della società. Il mio impegno editoriale si è sempre rivolto a queste cause. Inoltre, ho sempre ammirato l’impegno del presidente Paolo Pagliaro, che stimo profondamente. Ha messo la faccia e ha costruito una rete funzionale al territorio. Come responsabile del Dipartimento Cultura, mi impegnerò a valorizzare le intellighenzie della provincia di Lecce, spesso trascurate, e a integrarle nel settore culturale del nostro movimento, che sono sicuro sarà tra i più produttivi.

I saluti e gli auguri di buon lavoro sono arrivati anche dal coordinatore regionale Pierpaolo Signore e dal coordinatore provinciale Francesco Viva, che hanno sottolineato la centralità di Donno nella promozione culturale e il suo ruolo fondamentale nel rilancio della cultura salentina.

Category: Cultura, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo