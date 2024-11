CHIEDIMI SE SONO FELICE

(Rdl) ______ Sintesi delle dichiarazioni dell’allenatore del Lecce Marco Giampaolo nella conferenza stampa del post partita di Venezia ______

“E’ stato difficile, ci voleva spirito. Il Venezia sa cosa vuole quando ha la palla, sa dove posizionare i calciatori per metterti in difficoltà. Poi ci siamo riassettati grazie allo spirito con il quale sono rientrati i ragazzi. Sono stati bravi loro…

Mi è piaciuto lo spirito, c’è da migliorare nel palleggio, nel non essere frenetici in possesso palla. … Bisogna capire fin dove ci possiamo spingere per fare di più la partita…



Dorgu è un giocatore che ha qualità tecniche, fisiche, spirito. Mi è piaciuto”. _______

