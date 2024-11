LA TRAGICA MORTE PER UN ROGO IN UNA CAMERA DI B&B A NAPOLI DI UNA GIOVANE RAGAZZA LECCESE, IN VIAGGIO – LAMPO

(e.l.) ________ Questa notte, poco prima dell’alba, a Napoli, per cause ancora da accertare, è scoppiato un incendio in un camera a “Il Covo degli Angioini”, un bed and breakfast in un palazzo di piazza Municipio, che ha provocato un morto.

La parete esterna appare tutta annerita, come persiana e condizionatore.

Indagini della Polizia di Stato in corso.

La vittima è Emanuela Chirilli, 28 anni, di Maglie, residente a Lecce, maestra d’asilo. Alloggiava appunto, da sola, nella stanza in cui si è sviluppato il rogo, le cui conseguenze si sono rivelate fatali, e dove era appena arrivata per un breve soggiorno, senza averne informato la famiglia.

