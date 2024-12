BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______

Nel corso della nottata, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli hanno eseguito una importante operazione che ha portato all’arresto di un giovane 28enne salentino, perché ritenuto presunto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nel corso di specifico servizio finalizzato al contrasto delle attività illecite legate agli stupefacenti, in area del comune di Galatina, hanno proceduto al controllo del giovane che ha da subito assunto un atteggiamento che ha destato l’attenzione dei Carabinieri tanto da indurli a procedere ad una perquisizione personale, poi estesa anche al suo domicilio.



Nel corso delle operazioni, presso l’abitazione del giovane, i Carabinieri hanno rinvenuto 780 grammi circa di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo “marijuana”, una pianta di cannabis indica con infiorescenza, un bilancino di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento. Durante la perquisizione è stata rinvenuta anche la somma di euro 340,00 in banconote di vario taglio, ritenuta dagli investigatori provento di una presumibile attività di spaccio.

Nello stesso contesto operativo, è stato inoltre segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, un uomo 66enne, anch’egli salentino, che, nel corso di analoga attività di polizia, è stato trovato in possesso di grammi 5 circa di sostanza stupefacente del tipo “cocaina”, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.



Tutto lo stupefacente rinvenuto, unitamente al denaro contante, è stato quindi sottoposto a sequestro a disposizione dell’A.G.

Al termine delle operazioni, il giovane 28enne è stato arrestato e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, è stato sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.



È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.



Lecce, 01 dicembre 2024.

Category: Cronaca