LA POLEMICA / SETTELACQUARE E PIANO TRAFFICO DELLA GIUNTA IN ALTO MARE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Codacons – associazione per la tutela dei diritti dei cittadini – ci manda il seguente comunicato, firmato dall’avvocato Cristian Marchello, responsabile della sede di Lecce (nella foto) ________

Prima la insensata guerra alle piste ciclabili, poi la decisione di modificare permanentemente e senza possibilità di ripensamenti la viabilità in Piazza Mazzini, ora la decisione di sacrificare il parcheggio di interscambio di Settelacquare per mettere un Luna Park. La linea è chiara: all’Amministrazione Comunale piace vedere le auto imbottigliate nel traffico e i cittadini soffocati dallo smog.

Ma se la critica alle piste ciclabili si è fermata alla rimozione di un cordolo su Via XXV Luglio e allo spostamento di una pericolosa bike lane all’interno della corsia preferenziale dei bus – cosa in sé altrettanto pericolosa per il ciclista – la chiusura di Via Monte San Michele e la modifica parziale della viabilità in Piazza Mazzini, attuata sotto il periodo natalizio senza possibilità di correzione attraverso la realizzazione di marciapiedi, hanno già implicato in pochi giorni il totale congestionamento di tutta l’area.

Se ciò fosse stato il presupposto per invitare cittadini non residenti e utenti provenienti da fuori Lecce ad usare di più i mezzi pubblici, soprattutto in vista di una futura ed auspicabile chiusura del centro, questa scelta sarebbe stata anche accettabile. Ma così evidentemente non è.

Perché altrimenti il Comune non avrebbe mai scelto di rinunciare a 400 posti auto in un parcheggio di interscambio, collegati al centro da una navetta continua, proprio sotto le feste. E non lo avrebbe mai fatto in favore di un Luna Park che poteva forse trovare altra collocazione.

Le cose quindi sono due: o gli uffici del Comune non si parlano tra loro oppure questa Amministrazione vuole sdoganare l’idea che nel centro di Lecce si possa arrivare agevolmente in auto e che lì si trovi altrettanto agevolmente parcheggio.

Ma se la prima ipotesi rappresenterebbe una grave forma di improvvisazione, la seconda sarebbe una vera e propria menzogna. Il centro di Lecce è congestionato tutti i giorni, durante il periodo natalizio raggiunge livelli di parossismo enormi anche con la predisposizione di parcheggi e navette straordinari.

Non si può pensare neanche lontanamente, quindi, di rinunciare a cuor leggero a ben 400 parcheggi.

Le ipotesi che prevedono lo sfruttamento del parcheggio antistante il Vito Fazzi, inoltre, sono assurde non solo perché quei parcheggi negli orari di visita all’Ospedale sono già pieni, ma perché obiettivamente essi si trovano ad enorme distanza dal centro, collegati peraltro da strade strette e ad alta densità di traffico. Per non parlare del disagio cui andrebbero incontro coloro che per necessità di assistenza e cura debbano recarsi in ospedale col rischio di non trovare nemmeno parcheggio…

L’unica verità è che il piano traffico è in alto mare e che si sta procedendo per interventi spot e mal coordinati. L’unico appello possibile a questo punto è: fermatevi e iniziate a ragionare, per favore!

