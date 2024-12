“Libertà di fede, credo e coscienza: sfide e conquiste per una cultura di pace”, CONVEGNO A ROMA MARTEDI’ 10

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Vittorio Patanella, di International Media Association for Peace (IMAP-Italia), ci manda il seguente comunicato _____

“Libertà di fede, credo e coscienza: sfide e conquiste per una cultura di pace” è il tema del convegno che si terrà martedì 10 dicembre 2024, dalle 14.30 alle 17.30, presso l’Ufficio del Parlamento Europeo a Roma, nella Sala delle Bandiere.

Organizzato in collaborazione con l’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia; Universal Peace Federation (UPF Italia); Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo (WFWP Italia); e Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo, Coscienza (Lirec), l’incontro intende celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani.

Interverranno: il Dott. Carlo Corazza, Direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia; Raffaella Di Marzio, Direttrice Centro Studi LIREC; Elisabetta Nistri, Presidente WFWP Italia; Franco Ravaglioli, Vice Presidente UPF Italia; Davide Romano, Direttore della Rivista Coscienza e Libertà, organo di stampa dell’AIDLR; Antonio Stango, Presidente FIDU; Stefano Ceccanti, Professore di Diritto Pubblico comparato, Università La Sapienza; Marco Respinti, Giornalista, Direttore Responsabile di BitterWinter.org; Nader Akkad, Imam Grande Moschea di Roma; Luis Miguel Perea Castrillon, Vescovo Chiesa Anglicana d’Europa; Rabbi Roberto Della Rocca, Direttore del Dipartimento Cultura e Formazione UCEI; e Carlo Zonato, Presidente UPF Italia, moderatore.

Viviamo in un tempo segnato da una crescente crisi globale della libertà di fede, di credo e di coscienza. Quasi cinque miliardi di persone vivono in Paesi dove si registrano gravi o gravissime violazioni della libertà religiosa, realtà che troppo spesso vengono ignorate dalla comunità internazionale.

La libertà di fede, credo e coscienza pur non essendo l’unico aspetto dei diritti umani, ne costituisce il fondamento. Rappresenta un diritto imprescindibile per la salvaguardia della dignità e del valore di ogni persona, permettendo a ciascuno di agire secondo la propria coscienza, senza subire interferenze.

Favorisce inoltre la pace e l’armonia sociale che non possono essere garantite esclusivamente dal progresso tecnico. E’ segno distintivo di ogni società libera e quando il suo ruolo nella vita pubblica viene a mancare, o è violato, anche le altre libertà e diritti possono essere minacciati e soppressi.

In un panorama segnato da conflitti armati e minacce di guerra in tutto il mondo questo convegno si propone di evidenziare come il rafforzamento della pace non possa prescindere dal rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo.

L’incontro intende inoltre sensibilizzare le istituzioni e la società affinché tutti possano esercitare liberamente la propria fede e il proprio credo, riaffermando l’importanza della solidarietà e del rispetto per tutti gli esseri umani, senza distinzioni né pregiudizi e condannando qualsiasi forma di discriminazione e d’odio.

UPF Intl è una ONG presso l’ECOSOC delle Nazioni Unite con Stato Consultivo Generale. WFWP Intl è una ONG presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite, affiliata al Dipartimento d’Informazione Pubblica. Entrambe le federazioni sono state fondate dai coniugi Moon. LIREC è un centro studi impegnato nel promuovere e salvaguardare la libertà di religione, credo, coscienza.

