NOTE D’ARTE / CLAUDIO RIZZO E GIUSEPPE RESCIGNO A LECCE DA SABATO 21

di Raffaele Polo _______

Nella Mostra ‘Uomini e Miti’, che si inaugura il 21 dicembre e si protrarrà sino al 27 dello stesso mese presso la Fondazione Palmieri, a Lecce in vico dei Sotterranei, Claudio Rizzo (nella foto) e Giuseppe Ruscigno si incontrano con le loro passioni e la loro creatività per dar vita ad una esposizione artistica che ha come tema il rapporto tra gli uomini e il mito.

Claudio Rizzo nato a San Pietro in Lama (LE) nel 1956 vive ed opera a Lecce. Negli ultimi anni ha sentito il bisogno di affidare proprio alla scultura il compito di esprimere concetti e di dare visione, memoria remota, a tematiche anche molto astratte della cultura, concetti interiorizzati ed elaborati durante il personale percorso intellettuale. Ha partecipato a svariate esposizioni e concorsi a carattere nazionale ed internazionale riscuotendo numerosi premi e riconoscimenti

Giuseppe Ruscigno, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) nel 1975, è da tempo impegnato in percorsi sperimentali nella poesia. La sua ricerca, la passione per il sogno e la sua indole visionaria si è poi estesa nel campo delle arti figurative, declinandosi anche in una intensa attività pubblica concretizzatasi con successo in numerose esposizioni al livello nazionale ed internazionale.

In questa esposizione, i due artisti, con il linguaggio della scultura e della pittura, affrontano il tema del mito nella sua atemporalità sollecitando, in chiave dialogica, le domande che il mito impone.

La Dottoressa Anna Rita Cancelli, col suo contributo critico, tiene a battesimo il vernissage sabato 21 dicembre, alle ore 18.00.

Ingresso libero

Info 3464128484 – 3387388262

