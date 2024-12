PREGIUDICATO AFFIDATO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI, RITORNA IN CARCERE

Report della Questura di Lecce ______

La Polizia di Stato, nella mattinata del 14 dicembre u.s., ha tratto in arresto, in esecuzione di Ordine di Carcerazione emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Lecce, un uomo di 51 anni, disoccupato e pregiudicato di Gallipoli, già sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, in espiazione di condanna per reati contro la persona commessi nel 2015.

Il provvedimento custodiale eseguito questa mattina scaturisce da un sequestro di sostanza stupefacente e di un bilancino elettronico, operato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli (nella foto, ndr) lo scorso 10 dicembre.

In quella circostanza, i poliziotti operarono una mirata perquisizione domiciliare svolta all’interno dell’abitazione dell’arrestato, nella quale fu rinvenuto un panetto di 55 grammi di hashish e degli involucri contenenti grammi 12 di marijuana, posti sotto sequestro poiché ritenuti compendio di un’attività di spaccio.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallipoli, insospettiti dal via vai registrato nel periodo precedente nei pressi dell’abitazione del 51enne, vollero verificare se, all’interno di quell’immobile, potesse essere occultato dello stupefacente destinato al commercio illecito d’ambito cittadino.

Gli esiti della attività di polizia giudiziaria hanno conseguentemente determinato la sospensione dell’affidamento in prova di cui l’arrestato beneficiava, con contestuale traduzione del medesimo presso la casa circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce, ove lo stesso permarrà per l’espiazione della pena residua.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 16 dicembre 2024

L’arrestato è Luigi Barba, 51 anni, di Gallipoli.

