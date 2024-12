PRENDE A COLPI DI ACCETTA IN TESTA UN MURATORE CHE LAVORAVA VICINO CASA SUA A CASARANO, ARRESTATO

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri ________

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Casarano, insieme ai colleghi del NORM, hanno arrestato un 58enne del posto per lesioni personali aggravate e porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere.

L’intervento è stato richiesto intorno alle 13:30 a seguito di una segnalazione al NUE 112 riguardante un’aggressione in un cantiere edile di Casarano.

La vittima, titolare di una ditta edile, stava eseguendo lavori di intonacatura su un muro che confinava con l’abitazione dell’aggressore, un uomo celibe e disoccupato. Per motivi apparentemente futili e incomprensibili, l’aggressore ha colpito il lavoratore alla testa con un’accetta, provocandogli seri danni.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno trovato la vittima impaurita e cosciente. Senza perdere un attimo, hanno prestato soccorso e hanno iniziato a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

I militari dell’Arma, con la loro esperienza e professionalità, sanno che ogni dettaglio conta. In breve tempo, hanno rinvenuto e sequestrato l’arma: l’accetta, utilizzata verosimilmente nell’aggressione, che è stata trovata nei pressi del cantiere.

L’aggressore, visibilmente agitato, è stato immediatamente fermato e identificato mentre la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Casarano per ricevere le cure necessarie, dove i medici hanno confermato la gravità delle lesioni riportate.

Dopo le formalità di rito, il 58enne è stato posto agli arresti domiciliari, come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che sta seguendo il caso.

Le indagini stanno proseguendo per raccogliere testimonianze e ulteriori elementi utili a chiarire le motivazioni che hanno portato a un gesto così violento.

I Carabinieri hanno sottolineato l’importanza di segnalare comportamenti violenti o sospetti, contribuendo alla sicurezza della comunità.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 18 dicembre 2024

