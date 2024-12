CONTROLLI STRAORDINARI DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI

Report del Comando Provinciale di Lecce dei Carabinieri ________

In previsione dell’aumento delle presenze turistiche legate alle festività natalizie e di fine anno, insieme agli eventi culturali ricreativi previsti sul territorio salentino, il Comando Provinciale Carabinieri Di Lecce ha avviato un piano straordinario di prevenzione e controllo per garantire la sicurezza di cittadini e visitatori.

A partire dalle 20.00 di ieri sera, è stato attuato un servizio di controllo straordinario con l’obiettivo di prevenire e contrastare la criminalità, la mala movida e le violazioni relative alla vendita e al consumo di alcol e fuochi d’artificio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla circolazione stradale, con controlli mirati su infrazioni al Codice della Strada, in particolare riguardo alla guida in stato di ebbrezza e all’uso di sostanze stupefacenti. Sono state monitorate anche le zone con alta incidenza di furti e reati predatori.

Grazie all’operazione congiunta delle pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni di tutte le 6 Compagnie della Provincia, Lecce, Campi Salentina, Casarano, Gallipoli, Maglie e Tricase, con il supporto dell’elicottero del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari Palese e a “Fighter”, il cane antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno, sono stati effettuati numerosi posti di controllo in diverse aree della provincia considerate più vulnerabili a fenomeni di illegalità e degrado.

Significativi i risultati conseguiti. 8 gli individui arrestati, di cui 4 in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con ingenti quantitativi di droga sequestrati verosimilmente del tipo “cocaina” e “marjuana”.

Nello stesso contesto operativo è stato eseguito un ordine di carcerazione emesso dell’Autorità Giudiziaria di Catania a carico di un 55enne salentino, responsabile di associazione di tipo mafioso; 3 invece gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Lecce a carico di altrettanti soggetti responsabili di reati contro la persona ed il

patrimonio.

Sono state effettuate 5 denunce per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Infine due titolari di esercizi commerciali, oltre ad essere stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati segnalati anche alla competente Autorità Amministrativa.

Ben oltre 530 veicoli sono stati controllati e circa 750 persone identificate. 60 sono state le contravvenzioni emesse per violazioni del Codice della Strada anche in ragione dell’entrata in vigore della normativa relativa al nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo alle infrazioni relative alla guida in stato di ebbrezza, all’uso di telefoni cellulari durante la guida e alla mancanza della cintura di sicurezza.

Il piano di controllo proseguirà nei prossimi giorni, in concomitanza con l’aumento delle attività festive e degli eventi culturali, per garantire un ambiente sicuro e tranquillo sia per i cittadini che per i turisti. I Carabinieri invitano tutti a rispettare le norme di sicurezza e a segnalare eventuali comportamenti sospetti o situazioni di disagio.

Questa operazione rientra in una strategia più ampia di prevenzione e repressione della criminalità, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel territorio e promuovere un turismo consapevole e responsabile. Il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce ribadisce il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di illegalità, con l’intento di garantire la serenità e la sicurezza di tutti durante le festività.

È importante sottolineare che i vari procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 19 dicembre 2024

