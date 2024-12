DARIO DEL GIORNO / VENERDI’ 20 DICEMBRE 2024

Buongiorno!

Oggi è venerdì 20 dicembre 2024.

La Chiesa festeggia San Domenico. Buon onomastico a chi porta questo nome.

Il 20 dicembre 1991 muore Walter Chiari, mattatore e genio dello spettacolo. Da marò della Decima Mas a re dei varietà della Rai. Walter Chiari poteva dire “io c’ero”. C’era nelle ore storiche dell’Italia, nella sanguinosa guerra civile, e c’era anche allo sbarco in Normandia. Che si era arruolato nella Decima Mas di Borghese si sapeva, e lui non l’ha mai nascosto. Re dell’avanspettacolo e della rivista, cui il fascismo aveva ridato vita, faceva battute sul fascismo e sul regime democratico. Storica rimase quella, del 1975, quando disse che “Quando fu appeso per i piedi a Piazzale Loreto, dalle tasche di Mussolini non cadde nemmeno una monetina. Se i nuovi reggitori d’Italia avessero subito la stessa sorte, chissà cosa uscirebbe dalle tasche di lorsignori!“. Questo gli costò l’ostracismo della stampa, già allora allineata, e le solite critiche dei politicamente corretti radical chic. Ma a parte la parentesi della Repubblica Sociale, Walter Chiari era un artista vulcanico e capacissimo. Più istintivo che accademico, forse, ma proprio per questo geniale.

Proverbio salentino: LA PRIMA E’ BONA LA SECONDA E’ MEGGHIU

La prima è buona la seconda è migliore.

Anche la cosa più piacevole dopo che si acquisisce esperienza riesce meglio.

Category: Costume e società