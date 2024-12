INTENSIFICATE LE MISURE DI SICUREZZA IN VISTA DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE

Comunicazione istituzionale della Prefettura di Lecce ________ Nella mattinata odierna ha avuto luogo presso questa Prefettura una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata in linea con le direttive del Ministero dell’Interno, a seguito dell’attentato terroristico avvenuto nei giorni scorsi ai mercatini di Natale di Magdeburgo in Germania.

Nel corso dell’incontro, è stata disposta l’immediata, ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo delle aree maggiormente attrattive sotto il profilo turistico e commerciale, in particolare ove vengono allestiti mercatini, fiere natalizie ed eventi di intrattenimento.

All’esito della riunione, è stata diramata una circolare a tutti i Sindaci della provincia per sensibilizzarli sull’esigenza di implementare le azioni di vigilanza della Polizia Locale e di assicurare la funzionalità di misure di difesa passiva in corrispondenza dei varchi di accesso alle aree sopra indicate.

Lecce, 23 dicembre 2024

IL VICECAPO DI GABINETTO

Federico

