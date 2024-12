LE IDEE / COSA CI URLA IL MONDO FUORI

(Rdl) ________ Antonella Pappadà, consigliere di Parità della Provincia di Lecce, questa mattina ha postato sul suo diario di Facebook la seguente riflessione _______

La retorica del Natale ci impone di essere tutte e tutti felici, stretti nelle nostre comode realtà. Per chi le ha. Ma il mondo lì fuori ci sta urlando altro e noi fingiamo di non sentire e non vedere.

Ciascuno, nel suo piccolo, può fare qualcosa per chi è più debole, per praticare quella solidarietà che è troppo spesso solo sbandierata a parole. Ciascuno può scegliere di non voltarsi dall’altra parte, contribuendo a costruire ponti e a non alzare muri. Ciascuno dovrebbe esercitare quel sano pensiero critico, portare avanti un ideale senza più comodamente accettare di uniformarsi alla massa. Soprattutto, imparare a guardarsi dentro, prima di puntare il dito e giudicare gli altri.

Buona Vigilia e sereno Natale!

