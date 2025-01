“Buon anno…Teste di BEEP”. E POI ANCORA: “Apritemi il microfono, teste di BEEP…Ho il microfono chiuso, che BEEP”. IL RICCO E POVERO SCLERA IN DIRETTA, IL CONDUTTORE E’ BRILLO, COSI’ AL CAPODANNO 2025 LA RAI TOCCA IL FONDO

di Giuseppe Puppo ________

L’ eredità lasciata dal conduttore Marco Liorni, spostato questa notte dal suo abituale programma alla conduzione del tradizionale appuntamento di Rai 1 per il nuovo anno, organizzato in diretta da Reggio Calabria, è pesantissima.

Gli auguri fatti agli esterrefatti telespettatori con una parolaccia da una voce fuori campo, mentre era in corso una esibizione dei Ricchi e Poveri. Poi uno di loro, Angelo Sotgiu, nel bel mezzo del conto alla rovescia a scandire l’arrivo del 2025, che inveisce a parolacce contro i tecnici, ingiustamente accusati di avergli spento il microfono: no no, il microfono funzionava…

Le reazioni sui social, un delirio, come si può facilmente immaginare, per questa, chiamiamola così, allegra conduzione televisiva: tutti hanno notato quanto sul palco fossero su di giri e con quanta sguaiataggine stessero rivolgendosi alle famiglie del Cenone.

E’ questo che giustamente scandalizza, codesto atteggiamento sciatto, trasandato, fuori dalle righe, finanche volgare, e non per le parolacce. Una parolaccia può scappare, non dovrebbe succedere, ma se succede, in un contesto chiuso e limitato, non importa più di tanto.

Diverso quanto successo questa notte.

Il colpo di grazia per un’azienda che con i suoi protagonisti e quindi con i suoi programmi era l’orgoglio italiano del buon gusto, dello spettacolo, della cultura e pure del giornalismo.

Mancano al momento mentre scrivo reazioni ufficiali dei vertici aziendali.

Lui, Marco Liorni, ha cercato di metterci una pezza. Ma come spesso succede, ha confermato lo strappo ed ha amplificato il disastro. “Vi dobbiamo delle scuse” – ha commentato – perché ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l’ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente”.

Sembra… Ma se lo hanno visto e sentito dieci milioni di Italiani!?! No va beh, questa notte è scappata via definitivamente la serietà della Rai.

