JESPER KARLSSON E’ IL PRIMO COLPO DEL LECCE NEL MERCATO INVERNALE

(a.q.) ________ L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Jesper Karlsson dal Bologna FC 1909.

L’esterno offensivo svedese classe ‘98 vestirà la maglia numero 37. _______

Karl Jesper Karlsson è nato a Falkenberg, il 25 luglio 1998, è un’ala d’attacco anche nella nazionale svedese.

Nel Bologna, che lo aveva acquistato per 11 milioni di euro, era da due stagioni: nella prima, ha giocato pochissimo, non trovando spazio nei piani dell’allenatore Thiago Motta. Meglio in quest’anno, quando, in questa prima parte del campionato, ha collezionato sette presenze ed un gol.

Arriva a Lecce a titolo temporaneo, in prestito secco, per confermare le caratteristiche tecniche di cui è accreditato: imprevedibilità, e abilità anche sui calci piazzati e nell’ultimo passaggio da assist.

Category: Sport