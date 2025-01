“Fuori i fascisti dalla biblioteca di Nardò”, E PER IL SECONDO GIORNO DI FILA ODIO POLITICO E INTOLLERANZA AVANZANO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Poi, commentiamo pure. L’associazione culturale Diritti al Sud di Nardò, ci manda il seguente comunicato __________

Comunicato stampa: FUORI I FASCISTI DALLA BIBLIOTECA VERGARI di NARDÓ

Nella mattinata del 6 gennaio 2025, in sordina e contrariamente a quanto solitamente accade nella città di Nardò per la promozione di qualsiasi tipo di evento di carattere pubblico o privato, si è diffusa la notizia del fatto che sabato 11 gennaio 2025 alle ore 18.00, presso la Biblioteca Comunale Achille Vergari, verrà presentato il libro VENTI – Anni di conferenze nella trincea culturale d’Italia, ultima e, ci si augura unica e sola, fatica letteraria di Casapound. Venti in realtà sono gli anni da cui dura l’occupazione dell’organizzazione di estrema destra dell’edificio, di proprietà del Demanio dello Stato, sito al numero civico 8 di via Napoleone III a Roma; occupazione per la quale, nel giugno 2024, dieci esponenti di Casapound sono stati condannati dal Tribunale di Roma a due anni e due mesi di reclusione. Lo stesso tribunale ordinò anche il dissequestro dell’immobile e la sua restituzione al Demanio. Le motivazioni della sentenza si basarono sul fatto che non fu riconosciuto alcuno scopo abitativo nell’occupazione di Casapound, che è già costata 4,5 milioni di euro alle casse dello Stato, ma solo quello politico.

Gianluca Iannone, Presidente di Casapound, che sarà presente nel suddetto evento dell’11 gennaio prossimo, era tra le persone che occuparono lo stabile e figura tra i condannati. Lo stesso Iannone, negli anni scorsi, è stato condannato per aver fatto in più occasioni il “saluto romano” e la “chiamata al presente”, rituali che inneggiano all’ideologia fascista basata su idee quali la superiorità e l’odio razziale ed etnico e sulla violenza. Ricordiamo infatti che in Italia l’apologia del fascismo è un reato, sancito dalla Legge Scelba del 1952 e dal Decreto Mancino del 1993, nonché dalla Costituzione Italiana.

Per tali motivazioni, riteniamo inaccettabile che un personaggio del genere venga ospitato nella Biblioteca Comunale Achille Vergari e richiediamo a gran voce, in quanto associazioni che tutelano i diritti, organizzazioni antifasciste, sindacati, partiti politici democratici ed operatori sociali e culturali, che questo evento non venga svolto nella biblioteca. Le biblioteche sono luoghi sacri, templi che preservano e trasmettono il sapere e la cultura e che non possono e non devono essere profanati da chi rappresenta invece la negazione assoluta del libero pensiero.

Riteniamo inoltre che sia scandaloso che una pubblica istituzione come un Comune, in questo caso quello di Nardò, permetta tutto questo. Ci chiediamo quindi con quali criteri vengano affidati a terzi i luoghi pubblici, esiste un regolamento comunale che definisce tutto ciò? I beni pubblici sono pubblici ed in quanto tali non possono essere strumentalizzati per la diffusione di quelle ideologie politiche che sono in netta contraddizione con i princìpi di libertà ed uguaglianza su cui si fonda la Repubblica Democratica Italiana; pertanto, invitiamo la cittadinanza neretina e salentina ad unirsi a noi e a difendere l’autonomia politica ed intellettuale della Biblioteca Comunale Achille Vergari e di scendere in piazza per un presidio antifascista che si terrà sabato 11 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 in Piazza Umberto Primo a Nardò.

COMMENTO DEL NOSTRO DIRETTORE GIUSEPPE PUPPO

Noto con preoccupazione come stia montando nel nostro Salento un clima di odio e di intolleranza politica a opera di certi settori della sinistra. Dispiace anche qui che venga sottoscritto dal Partito Democratico e dalla Cgil. Auspico che cessi quanto prima, prima che degeneri in violenza non solo verbale, come è già, ma anche fisica, contro chi ha il solo torto di avere idee diverse dalla sinistra politica, e per questo viene indicato come ‘fascista’.

Mammamia, bruttissima storia, fra l’altra sera e oggi mi sembra di aver fatto un salto nel buio, indietro di mezzo secolo, fra le pagine più buie di un periodo – i così detti ‘anni di piombo’ – che conosco benissimo per averli attraversati per intero e che – noto esaminando lessico e ideologia di questi comunicati, rimasti fermi, ma addirittura con le stesse parole, a cinquant’anni fa – vengono riproposti adesso, probabilmente per coprire il vuoto politico che sottende i proponenti.

Sinceramente, mi fanno paura. Ne ho paura perché ricordo benissimo come cominciarono a Lecce i terribili anni di piombo. Cominciarono con codeste parole e con codeste prevaricazioni, di additare all’odio gli avversari e di voler impedire loro ogni forma di inizitiva politica.

Ripeto qui ripronendolo qui sotto quanto scritto l’altra sera.

Aggiungo nella fattispecie solo che, ma di grazia, dove dovrebbe essere presentato un libro, se non in una biblioteca?

E quale sarebbe poi la colpa di Casa Pound, di aver occupato un edificio pubblico, la sede di Roma, per fare attività culturale e sociale? Dai, esaminando le sigle in calce al comunicato, diciamo che esse, queste sigle, nella fattispecie non hanno il pulpito per fare la predica. __________

