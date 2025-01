LE IDEE / PER COLMARE IL DIVARIO ESISTENTE FRA LA PACE CHE SOGNIAMO E LA REALTA’ CHE AFFRONTIAMO

Primo gennaio 2025:messaggioaugurale del Presidentedi UPFInternationalCari e stimati

Ambasciatori per la Pace,

Vi esprimo la mia più profonda gratitudine per la dedizione che avete dimostrato in diversi campi durantel’anno passato.Mentre scrivo queste parole alla fine dell’anno, un freddo vento invernale soffia conforza sulla Repubblicadi Corea. Eppure, anche all’inizio dell’anno il nostro mondo è stato coinvolto in guerre continue, una realtàtriste,ma fin troppo familiare.

Nonostante i numerosi sforzi dell’umanità per risolvere i tanti casi di polarizzazione e di conflitto e perporre fine al dolore e alle sofferenze che ne derivano, non siamo ancora riusciti a colmare il divario tra lapace che sogniamo e la realtà che affrontiamo. Uno dei motivi è che gli ideali di pace incentrati sull’uomo, guidati dalla ragione, non sono riusciti a fornirepossibilitàin grado di superare l’egoismo, il materialismo, l’odio e lo spirito di lotta.Il dott.Sun Myung Moone la dott.ssaHak Ja Han Moon, che hanno vissuto tutta la loro vita come pionieridella pace, hanno fondato l’UPF nel 2005 come un’iniziativa della società civile volta a integrare il lavoro dipace delle Nazioni Unite. Possedendo un dono unico e in sintonia con l’attuale periodo, hanno condiviso e praticato la loro visione di una “Corea unificata” e di un “Mondo di Pace” con i leader di tutto il mondo.

Più recentemente, nel 2019, in Giappone, la dott.ssaHak Ja Han Moon ha proposto la creazione dell’UnioneAsia-Pacifico, che haportato all’istituzionedella Carta Mondiale della Pace. Attualmentesi sta preparandocon dedizionealWorld Summit 2025,che potrebbe diventare un punto di svolta cruciale nella storiacoreana e mondiale,poichéraccoglie la volontà e l’esperienza dei leader internazionali.

Il 2025, che segna sia l’80° anniversario della fondazione dell’ONU,sia l’80°Anniversario della Liberazioneedella divisione della Corea, concentrerà ancora una volta l’attenzione globale sulla penisola coreana.Dobbiamo coglierequest’opportunità per superare l’attuale stato di caos e stabilire una nuova base per lariconciliazione e la pace tra Corea del Nord e Corea del Sud, basata sulla cooperazione mondiale. IlWorldSummit 2025riunirà Capi di Stato,Speakers ofthe House, parlamentari che rappresentano l’opinionepubblica, funzionariministerialie leader delle principali fedi religiose.

Auspichiamo che lo spirito dei Fondatori di UPF emergain tutti noi che desideriamo la paceunendo i cuoridelle persone con sentimenti d’amore e rendendo il 2025 un anno di pace, armonia, unificazione eprosperità. Preghiamo per la buona salute e per le benedizioni di Dio sulle vostre famiglie e sui vostriimpegni nel nuovo anno. Grazie.

31 dicembre 2024

Dott.Chang Shik Yang

Presidente Internazionale UPF.

