BEFANE A CONVEGNO – resoconto

di Elena Vada _______

Posteggiate le scope, eccoci al consueto raduno, dopo le feste.

Matilde ha incontrato un vigile che le voleva sequestrare la scopa… è risultata positiva all’alcol-test

“Ma per due grappini?! I veneti sono cordiali… mettevo a posto le calze dei loro bimbi… eee…gradivo l’ospitalità! – dice

– Forse hai gradito ‘troppo’ Matilde…

– Uuuh, Quante storie… per un atterraggio sbilenco sulla vettura del sindaco… Prossimo anno solo carbone…

Ci scambiamo qualche impressione sugli ultimi avvenimenti dell’umanità..

“Perchè non ne fate parte pure voi?” starete pensando.

No.

Quando gli “anta” si sovrappongono agli “anta”, per un po’ di volte, si passa, automaticamente, ad una nuova dimensione: si diventa più nonne, bisnonne, ‘befane’ e pure un po’ streghe! (dicono i figli).

Non tutte, certo! Ci sono quelle che chiamiamo le ‘evergreen for ever… da lontano, però’.

Tra l’ altro, grazie a quella collega befana, che mi ha fatto questo bel regalo, trovato nella calza, il 6 gennaio.

Posso cantarle nel coro della Parrocchia, domenica a messa? Don Dino sarà d’ accordo? – In chiesa no, ma all’oratorio si. Che tempi?! Ci fosse Don Camillo!

Ma procediamo.

“Quali nuove sono accadute, mentre svolazzavamo per i cieli italiani?” chiede Berta.

– Oh, oh… è cambiato il Codice della strada e non si può più fumare.

Per chi trasgredisce ‘Olio di Ricino’ e marce verso Roma..

– … Mi ricorda qualcosa…

– Ma no, no. Adesso, parliamo di cose serie, importanti, d’attualità.

Allora: Ilary Blasi non torna con Totti, la Ferragni ha un nuovo fidanzato, certo Tronchetti Provera, stramiliardario

– Ovvio

– Non hanno fatto cantare Tony Effe

– Grave, grave

– A Capodanno, ci hanno dato delle “Teste di ca..o”

– Meritato

– Hanno assolto Salvini

– Noooo…!

– e la Meloni pare abbia una storia con Elon Musk e se la intenda con Trump

– Ma è una tragedia…

– Per fortuna che c’è la signora Schlein, che con chiarezza, si è espressa:

“Come indica L’ Europa verso un futuro, investa e costruisca cicli positivi, diciamo della circolarità, uscendo dal modello lineare. Dobbiamo mettere in campo la Next Generation you… non più schiavi di logiche di coptazione…

– Sentite ragazze, è meglio che ci prendiamo tutte un grappino, offro io… tanto, oggi, al massimo guidiamo il deambulatore o il carrello della spesa.

Category: Costume e società