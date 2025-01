“La Pace in azione”, FESTA A VIGNACASTRISI DOMENICA 26

Dall’Arcidiocesi di Otranto riceviamo e volentieri pubblichiamo. Nella nostra foto, un momento dell’anno scorso _________

L’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Otranto è lieta di annunciare che il prossimo 26 gennaio, a Vignacastrisi, si terrà la tradizionale Festa della Pace diocesana. L’evento, intitolato quest’anno “La Pace in azione”, rappresenta un appuntamento fisso per adulti, giovani e ragazzi, che per tutto il mese di gennaio lavorano nelle parrocchie e a livello diocesano per promuovere una cultura di pace concreta e duratura.

«Conosceremo diverse storie ed esperienze del nostro territorio che con un piccolo-grande ciak hanno dato vita ad un racconto di pace che riguarda le persone, la loro vita e vita del territorio in cui viviamo» racconta la presidente diocesana Cristina Alemanno, «il nostro impegno di pace ogni giorno si arricchisce di una nuova pagina grazie alla dedizione e alla passione di tanti. Parliamo di un racconto che desideriamo diventi per tutti segno di speranza, soprattutto in questo anno giubilare, e invito concreto a diventare protagonisti di storie di Pace».

Una grande partecipazione e partnership strategiche

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Ortelle, è sostenuta dall’Arcidiocesi di Otranto e dalla Parrocchia “Maria Ss.ma Immacolata” di Vignacastrisi. Quest’anno, la Caritas diocesana parteciperà come partner dell’iniziativa, offrendo un segno tangibile del suo impegno verso la comunità locale. Sono attesi oltre 1.500 partecipanti, provenienti da tutto il territorio diocesano.

Il programma della giornata. La giornata si aprirà con l’accoglienza e culminerà in momenti di riflessione, formazione e festa. In particolare, alle ore 9.30 sarà possibile partecipare alla Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Padre Francesco Neri, Arcivescovo di Otranto.

Attività tematiche per ogni fascia di età. Le attività, pensate per valorizzare il contributo di tutti, prevedono impegni differenziati per tutti. Se i ragazzi affronteranno giochi e sfide a loro misura, i giovani, seguendo il tema della Giornata Mondiale della Pace 2025, “Rimetti a noi i nostri debiti”, hanno previsto attività distinte per 14enni e giovanissimi e giovani (over 19) con il supporto di esperti, tra cui il Progetto Policoro, l’associazione Abitare i Paduli e il prof. Paolo Sansò, per riflettere sui debiti intergenerazionali e trasformarli in crediti di impegno civile. Gli adulti con il Mlac rifletteranno sul documento pastorale “La speranza cristiana, tra cielo e terra” di S.E. Padre Francesco Neri. Interverranno ospiti come Simona Schiattino e Maria Carmela Spagnolo (RiamMagliamo la Speranza), Giorgia Rollo e Francesco Aprile (Associazione Io Posso).

Un evento per costruire la pace insieme. La Festa della Pace diocesana vuole essere un segno tangibile del percorso intrapreso dall’Azione Cattolica per promuovere una società più giusta e solidale. In questa giornata, fede, riflessione e festa si intrecceranno, coinvolgendo grandi e piccoli in un cammino di crescita spirituale e civile.

Per informazioni:

Ufficio Comunicazione e Cultura dell’Azione Cattolica dell’Arcidiocesi di Otranto

Lorenzo Pellegrino – 3400887295 – l.pellegrino@azionecattolica.it

Rebecca Maglie – 335 870 7096 – rebeccamaglie@gmail.com

Otranto, 23 gennaio 2025

