EQUAZIONI SOCALI E POLITICHE

di Elena Vada

Dagli anglosassoni ci si deve aspettare di tutto, perfino che uno studioso trovi la formula per il giorno più triste dell’anno (terzo lunedì del mese di gennaio), che riporto di seguito.

Il termine Blue Monday, è nato nel 2005 come parte di una campagna pubblicitaria, creata dallo psicologo Cliff Arnall (nella foto), all’epoca impiegato presso l’Università di Cardiff, che realizzò un’equazione per determinare quale giorno dell’anno fosse il più deprimente. Tra i fattori presi in considerazione rientravano le spese natalizie, il freddo e buio invernale, la mancanza di motivazione, i debiti, i chili di troppo.

I prodotti (non faccio il nome dei Brand) che si sono serviti del “Blue Monday” (Lunedì Triste) sono stati: fazzoletti di carta, bibite energizzanti, forbici, una compagnia aerea, eccetera… Come dire: “Dacci un taglio, asciuga le lacrime, bevici sopra, prendi un volo per le Hawaii”. Un espediente di Marketing, insomma.

E così lunedì 20 gennaio 2025, sarebbe stato il giorno più triste dell’anno, per l’ insediamento di Trump alla Casa Bianca.

Ma la mia equazione, invece è:

[(D.Trump + G.Meloni)] x E. Musk + Starlink Communication + a lot of Mooney

Schlein + Renzi + Conte + Travaglio & C.

Risultato: ” l’ Invidia è una Brutta Bestia!”

Con questa sinistra, è sempre stato: “Black Friday” “Venerdì Nero di Passione!” in perenne periodo di Quaresima.

Gli italiani, credo, vorrebbero dire BASTA al vostro Weltschmerz (dolore cosmico) del nulla, che produce nulla, e si conclude nel nulla, da anni, con le conseguenze (sono conseguenze!) che subiamo.

Preferisco un Trump che, giusto o sbagliato che sia, mette in atto ciò che ha promesso.

Che l’Europa sia PRO o CONTRO le sue decisioni, a lui non frega una “Beata M….ia!”Pagherà, se caso, per i propri errori.



Comunque, consolatevi, esiste anche il Giorno della Felicità: The Yellow Day (il Giorno Giallo). Sempre secondo le equazioni del Dottor Arnall, quest’anno 2025, cadrà il 21 giugno.



Prenderei in considerazione anche le parole di mio padre, grande psicologo della mia infanzia: “La piena felicità, Elena cara, arriverà la settimana de tre giovedì”….

Infatti, aspetto ancora, ma sono fiduciosa, proprio come nella Schlein.

