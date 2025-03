CLAMOROSE NOVITA’ SUL DELITTO DI GARLASCO, DOPO 18 ANNI C’E’ UN NUOVO INDAGATO ACCUSATO DELL’OMICIDIO

(Rdl)______ Clamorose novità sul delitto di Chiara Poggi, 26 anni, di Garlasco, in provincia di Pavia, uccisa in casa sua (nella foto) il 13 agosto 2007, uno dei casi di cronaca nera che più ha appassionato e diviso gli Italiani, e per cui è stato condannato in via definitiva, dopo ben cinque gradi di giudizio, il fidanzato, Alberto Stasi, in carcere dal 2015, anche se oggi gode del regime di semi libertà per poter andare a lavorare di giorno.

La Procura della Repubblica di Pavia ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio, all’epoca dei fatti 19 anni, amico del fratello della vittima, con l’accusa di omicidio. E’ stato sottoposto ad un prelievo del dna, da comparare con quello delle tracce trovate sotto le unghie di Chiara. Su istanza dei legali del condannato, fu già indagato nel 2016, ma la sua posizione venne archiviata. Adesso, la svolta.

E’ chiaro, è solo indagato, vedremo se e quando ci saranno ulteriori sviluppi.

Però la notizia è clamorosa, perché riapre il caso e getta nuove ombre sulla condanna ricevuta da Alberto Stasi. __________

