PROVVEDIMENTI PER AUTORE DI FURTI

Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato l’autore del furto di capi d’abbigliamento commesso lo scorso 10 marzo in danno di un negozio del centro cittadino. L’uomo di 39 anni di origine albanese, residente nella provincia e già noto alle forze dell’ordine, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale mentre, approfittando di un momento di distrazione delle commesse, nascondeva due giubbotti dentro una busta che portava al seguito, uno marca “Aeronautica Militare” e l’altro marca “Tommy Hilfinger” del valore complessivo di 500 euro e la riponeva all’interno di uno zaino.

Ad incastrare il 39enne, la presenza di un tatuaggio visibile sul dorso della mano destra.

Lo scorso sabato 8 marzo, nel corso di un controllo gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce lo hanno denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli poiché trovato in possesso di una tronchesina.

In quell’occasione l’uomo è stato sanzionato anche in via amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del dpr 309/90 perché trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Inoltre, all’uomo è stato anche notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari in quanto individuato come presunto autore di un furto di cosmetici del valore di circa 400 euro commesso lo scorso 9 ottobre 2024 in danno di una farmacia del centro cittadino. Sono in corso ulteriori indagini in quanto non si esclude che possa essere stato l’autore di altre sottrazioni commesse nelle ultime settimane in Lecce con modalità simili.

In considerazione dei suoi precedenti e valutata la sua pericolosità sociale, il Questore di Lecce ha emesso nei confronti del cittadino albanese un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Lecce della durata di tre anni.

Lecce, 13 marzo 2025

